¡Anda la osa! Youtube se prepara para expandirse como tienda en línea

El sueño de muchos, está a punto de convertirse en realidad. Se acabó la era en que tenías que explorar varios portales para comprar ese artículo maravilla que viste en YouTube, pues el gigante de los vídeos se prepara para expandir sus servicios y expandirse como tienda en línea. Sí, Google ha comenzado a probar una nueva función para que los usuarios puedan comprar los productos que se anuncian en el portal, sin la necesidad de salir de la plataforma.

Recientemente, el sitio de videos más grande del mundo, comenzó a pedir a los creadores de contenido que utilicen el software de YouTube para etiquetar y rastrear productos que aparecen en sus clips. Luego, los datos se vincularán a herramientas de análisis y compras de la empresa matriz Google.

El objetivo es convertir la gran cantidad de videos de YouTube, en un vasto catálogo de artículos que los espectadores pueden leer, hacer clic y comprar directamente. Pero la cosa no para ahí, la compañía, también está probando una nueva alianza con Shopify Inc. para vender artículos a través de YouTube.

Un portavoz de la plataforma, confirmó que la compañía está probando estas funciones con un número limitado de canales de video. Sin embargo, por el momento, no están dispuestos a responsabilizarse de las ventas, aclarando que los anunciantes serán los únicos que tengan el control sobre los productos que exhiben.

Desde hace meses, los ejecutivos de Google han señalado que YouTube será fundamental para su estrategia de comercio electrónico. En una reciente llamada de ganancias, el director ejecutivo Sundar Pichai, sugirió que el mar de videos populares de “unboxing” de productos de YouTube podría convertirse en una oportunidad de compra.

El nuevo gigante de la publicidad

Estas medidas tienen el potencial de transformar a YouTube, pasando de un gigante de la publicidad a un nuevo competidor para los líderes del comercio electrónico como Amazon.com Inc. y Alibaba Group Holding Ltd. “YouTube es uno de los activos menos utilizados, si deciden que quieren invertir en él, es una gran oportunidad para ellos“, dijo Andy Ellwood, presidente de la startup de comercio electrónico, ‘Basket’, dejando en claro, que hasta el momento, el plan de convertirse en tienda en línea es solo un experimento.

Las intenciones de Google y Alphabet Inc., para ingresar en el comercio electrónico, no son nuevas, sin embargo, han tenido un éxito limitado. La compañía ha preferido vender principalmente anuncios que envían a las personas a otras tiendas digitales, en lugar de vender productos en sí. Por lo que no queda claro, cómo es que YouTube planea generar ingresos con las ventas, a menos que sea a través de una comisión, como lo han hecho en sus inicios otras compañías, o bien, a través del servicio de suscripción para los creadores.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado los presupuestos de marketing, especialmente en los sectores de turismo y venta minorista, que son los principales anunciantes de Google. Mientras tanto, el comercio electrónico se ha disparado a medida que las personas se quedan en casa y piden más productos en línea. Pero, tal como menciona Hipertextual, es precisamente en este margen, donde Youtube puede sacar ventaja a través de los tutoriales de maquillaje, videojuegos, recetas de cocina, etc.

No obstante, hasta el momento, solo se han quedado como el chinito, no’más mirando, cómo la competencia, llámese Facebook e Instagram, o Amazon, el Goliat del comercio electrónico en Estados Unidos, siguen apoderándose del comercio electrónico. Si bien, no es tarde para que Youtube comience con su tienda en línea, comenzará con una pequeña desventaja de confianza, la cual no dudamos que la gane rápidamente.