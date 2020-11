¡Apple anuncia un evento más para cerrar 2020 y esto es lo que podrían revelar!

Apple no ha terminado de aprovechar 2020 para impactar al mundo de la tecnología con sus lanzamientos. A lo largo de este año, la empresa ha develado varias novedades en dos diferentes eventos y uno más viene en camino para cerrar el 2020 con todo.

La compañía anunció el tercer Apple Event del año. La nueva muestra se llevará a cabo a mediados de este mes bajo el de One More Thing. Y aunque no se ha dicho a ciencia cierta qué producto veremos en esta ocasión, las especulaciones y pronósticos comienzan a aparecer.

El tercer Apple Event de 2020

Fue a mediados de octubre cuando Apple llevó a cabo el segundo su segundo evento en línea de 2020. En aquella demostración, Tim Cook y compañía develaron al mundo el nuevo HomePod Mini y, sobre todo el iPhone 12 con todo y la tecnología 5G que llevaban unos años desarrollando para sus dispositivos.

Ahora, con un cartel multicolor y bajo el lema One More Thing, la empresa anunció que este próximo 10 de noviembre se llevará a cabo el tercer Apple Event del año. Lo curioso es que lema no es una línea escogida al azar para promocionar. Se trata de una oración utilizada para anunciar productos de mayor prioridad. Así que ve agendando la fecha para conocer la sorpresa que Apple tiene preparada para revelar en punto de las 12:00 PM horario de México.

Apple special event – One More Thing. November 10. pic.twitter.com/TrayoWgPrz — Federico Viticci (@viticci) November 2, 2020

Qué podríamos ver en el próximo evento

A pesar de que no se anunció algún dispositivo o producto en concreto, ya tenemos una idea de lo que podría revelarse el próximo 10 de noviembre. Todo parece indicar que veremos un aditamento para su línea de computadoras Mac.

De acuerdo con lo que menciona CNN, en junio de este año, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple anunció que pronto comenzaría a usar sus propios chips de silicio para los equipos antes mencionados. Con ello, dejarían de lado los componentes fabricados por Intel que fueron utilizados a los últimos años.

En aquel evento, la empresa encabezada por Tim Cook además reveló las máquinas con los nuevos componentes electrónicos ARM comenzarían a comercializarse a finales de este 2020. Y es que esta es una gran noticia porque se expandirá el mercado de los microprocesadores que marcas como Qualcomm, ADM y la misma Intel dominan desde hace tiempo.

Los microchips diseñados con arquitectura ARM ya se utilizan en diversos iPhones y iPads y parece que probablemente llegarán a las Mac. Con este nuevo componente, se espera que las duración de la batería se extienda y que exista una mejor integración entre dispositivos. Por ahora, estos son algunos de los fuertes rumores que circulan respecto al evento. No olvides que el tercer Apple Event se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 12:00 pm en México.