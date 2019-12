Audio en notificaciones, modo obscuro y todo lo que llega a WhatsApp en 2020

Año nuevo, vida nueva, WhatsApp nuevo. La aplicación de mensajería instantánea se renueva, estrenando nuevas funciones, aunque sin ninguna innovación. Tal parece que Facebook, apuesta por imitar a la “competencia” yéndose a lo seguro, en lugar de implementar características novedosas como lo hizo en un principio. Pero, seguramente a los usuarios les encantará probar la función de mensajes con autodestrucción, la posibilidad de escuchar mensajes de audio desde las notificaciones y mucho más. Esto es lo que nos espera en WhatsApp en 2020.

Mensajes que se autodestruyen

Nunca más te volverán a dejar en visto. La función que hizo famosa a Telegram, llegará los primeros días del año a WhatsApp, brindando la opción de auto-eliminar los mensajes después de cierto tiempo, así si le escribes y no te contesta, al menos no tendrás la evidencia que te estará torturando el corazón. O mejor aún, si no quieres dejar evidencia de lo que escribiste, el mensaje se autodestruirá en el tiempo que lo desees.

Reconocimiento por QR

Añadir a tus nuevos amigos, será más fácil que nunca. Bastará con escanear el código de identificación QR, que hasta ahora solo servía para conectarse a la app en el ordenador. No batallarás para encontrarlo, se encuentra en Configuración>WhatsApp Web/Escritorio>Escanear Código. Con esta función, Whastapp en 2020, iguala la misma manera que añadir contactos en LinkedIn, Instagram o Sanpchat.

Dark Mode

La posibilidad de cambiar la interfaz de WhatsApp a modo obscuro, será una realidad en 2020. Pero ojo, aunque esta característica se ha vuelto tan popular entre los más jóvenes un estudio realizado por el portal ‘MoneyPug’, asegura que esta versión puede ser dañina para la vista, pues al cerebro le cuesta enfocar el texto, provocando fatiga visual y a la larga se pueden tener complicaciones.

Audios en Notificaciones

Un sueño hecho realidad. Al fin será posible escuchar los mensajes de audio que se envíen por WhatsApp, sin entrar a la aplicación. La firma ha anunciado que será posible escuchar las grabaciones desde la pantalla de notificaciones, aunque no especificó, si se marcará la temida palomita azul, que indica que ha sido reproducido.

Boomerang

Bien dicen por ahí que más vale tarde que nunca y después de que el furor de los vídeos con efecto bucle pasara desde hace tiempo, de acuerdo con El Mundo, el hermano menor de Facebook, Instagram, comparte la gama de filtros para imágenes en WhatsApp, incluyendo el efecto Boomerang, y la reproducción de imágenes en formato gif.

Un navegador dentro de Whatsapp en 2020

Al igual que Telegram, la app permitirá abrir enlaces compartidos en los chat de manera segura sin abandonar el entorno de la aplicación. Algo que ya se veía venir, después de que la app cambiara sus políticas para reducir la propagación de fake news en la plataforma limitando el número de reenvíos a 5. Con esta nueva función, será más fácil copiar el enlace y enviarlo a cuantos quieras.

Antes de que te emociones por todas las novedades que llegarán a WhatsApp en 2020, te sugerimos echarle un vistazo a los modelos de smartphones, donde dejará de funcionar la aplicación.