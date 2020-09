Reseña de Marvel’s Avengers: Un juego del que se esperaba más

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

En PUSH THE BUTTON hemos estado jugando todos los aspectos posibles del esperado Marvel’s Avengers que no tuvo una buena primera impresión en la E3 del año pasado donde mucha gente se desanimó. Después de darle por muchas horas y conocer todo ángulo del juego, traemos nuestra opinión. La siguiente reseña fue posible gracias a un código del juego que Square Enix Latam le proporcionó a PUSH THE BUTTON.

En mayo del 2019 Marvel Studios y Disney nos entregaron la última película de la primera oleada de superhéroes que hicieron vibrar las pantallas y los corazones de los fans y nuevos fans en el mundo. Avengers Endgame salió y con ella dimos fin a ese capítulo de Thanos.

Los Avengers antes de eso no eran más que un grupo de superhéroes no muy reconocidos en las historietas… incluso quien coleccionaba las Pepsi Cards podía darse cuenta de que la tarjeta de los Avengers salía muchas veces y no producía mucha emoción tenerla, ni siquiera le daban la edición de holograma como a Gambito.

Gracias a MCU los Avengers se convirtieron en los nuevos favoritos del mundo y con ello pasaron de las historietas al cine y del cine a los videojuegos.

En el E3 del 2019, sin mucha expectativa y con mucha desconfianza, se presentó Crystal Dynamics para llevar a los Avengers a nuestras consolas (misión complicada tomando en cuenta que sería necesario competir con la expectativa de la gente, que esperaba ver a Robert Downey Junior en el traje de Iron Man). Sin embargo, hicieron una mancuerna con Square Enix y nos dieron este buen juego. A secas.

Dividimos los aspectos más importantes del juego para enfocarnos mejor en lo que podrán esperar si se hacen de este título.

Campaña

Todo comienza en el Día de los Avengers. Empiezas manejando a Kamala (Ms. Marvel), merodeas y puedes observar cosas icónicas. Todo muy ad hoc considerando que ella es fan (pero fan en serio) de los Avengers, y es que el fan service se ve en cada momento, incluso a lo largo del juego esto es algo recurrente.

Poco después, entra el caos y manejas a todos los Avengers menos al Cap (cosa que ya habíamos visto en los trailers). Ya desde ahí se puede ver de lo que se va a tratar este juego. Pasada la premisa de que, por culpa de los Avengers, San Francisco quedó en una niebla tóxica que ahora convierte a la gente en mutantes llamados inhumanos, comienza la historia de Kamala y el cómo ella obtiene información que puede cambiar la manera en que el mundo ve a los Avengers.

Algo que se puede notar es la influencia de la arqueóloga de tumbas favorita de Square Enix, ya que los controles, escenarios, movilidad y pistas inevitablemente nos recuerdan a ese juego. Mismo desarrollador; mismas mañas.

El modo campaña puede durar unas 12 horas, sin embargo, podrás entretenerte haciendo misiones secundarias, explorando la historia de cada personaje, en bóvedas de S.H.I.E.L.D., etc. Después de todo, es aquí donde claramente buscan que te quedes, pues el modelo “Live Service” y las micro-transacciones están enfocadas en todo lo que haces una vez terminada la campaña principal.

Si eres fan (fan clavado de hueso colorado) este juego te va encantar, ya que contiene mucha información y referencias de aquellos tiempos dorados de las historietas. Y encontrar los cómics es como encontrar el Santo Grial en ese juego de la arqueóloga. Aquí es donde te debes de preguntar: “¿Me gustan los Avengers o el videojuego de los Avengers?”, esa respuesta la tiene cada quién y siempre será diferente.

El juego nos ofrece exploración de forma lineal, árboles de habilidades simples, mejoras de equipo por facciones, misiones en solitario o en multijugador, y pese a no tener un sistema de combate complejo o extenso, gran parte del gameplay es muy llamativo gracias a esta combinación de elementos. Nadie inventó el hilo negro en este juego, eso sí.

El hecho de controlar a Hulk, Iron Man, Ms. Marvel, Black Widow y Thor en escenarios que explotan a la menor provocación es un espectáculo visual de poderes, ataques y caos al estilo Marvel que te sorprenderá por un par de horas hasta que empiece a verse como más de lo mismo.

En ocasiones la experiencia puede llegar a sentirse como en una especie de loop: entrar a un nivel, destruir enemigos, avanzar, viene un mini jefe y luego el jefe y repite… Esto llega a sentirse aburrido y claustrofóbico, por el hecho de no poder explorar o tener que desenvolverte. Pero también tenemos que reconocer que hay partes muy emocionantes dentro del juego y la historia de la campaña.

La historia es buena, a secas. No es algo que vaya a transformar nuestra manera de ver a los Avengers, aunque la confrontación final es digna de Marvel y te da esa emoción de las películas. ¡Ah! Y obviamente es una joya visual.

Kamala Khan

Algo que me sucedió mientras experimentaba con este juego, es que Kamala llega a ser algo irritante por su fanatismo desmedido hacia los Avengers. Quizá otras personas lo encuentren encantador, pero para algunos otros como yo, sentimos que el fan service se vuelve demasiado empalagoso.

Kamala es un personaje que tiene habilidades interesantes y a lo largo del juego va madurando sus poderes e incluso su forma de actuar. En gran parte de la historia vas a tener que manejarla, lo cual es una buena jugada, ya que te provoca esperar con ansias poder manejar a Thor o a Black Widow y cuando te toca jugar con ellos, se dispara la adrenalina para partir caras.

Multijugador

Aquí es donde se separa todo y comienzan las misiones secundarias. Esto es genial porque lo puedes hacer con tus amigos partiendo y destruyendo escenarios.

Tristemente, se siente un poco ese loop de pelea repetitiva, pero si quieres solo pasarla bien con tus amigos siendo tu Avenger favorito y rompiendo caras, este modo te va encantar.

Apartado Gráfico

Si bien hay mucho trabajo de Crystal Dynamics y se nota que maximizaron los detalles, tristemente podemos encontrar diferentes glitches, bugs, errores de archivo y cosas de ese estilo a lo largo del juego cosa que es tan común, que sí llega a romper la experiencia. Incluso uno de los que me dio risa, es que Thor se quedó trabado en una puerta y de ahí ya no pasó para ayudarme con la misión. Gracias por eso Thor.

Eventualmente solucionarán todos estos pequeños detalles con una lluvia de parches, uno de los cuáles ya llegó y promete haber arreglado “miles” de los problemas que tenía el juego.

Conclusión

Es un juego que gusta y entretiene. Su misión de no ser comparado con las películas, está perfectamente cumplida. Su historia es al puro estilo Marvel y eso tómenlo según cada quién.

A pesar de ser monótono a ratos, puedes pasar un buen momento destruyendo robots y enemigos. Lo que no motiva ni un segundo, es comprarle ropita a Hulk o a los personajes… la verdad lo considero innecesario. Quizá vieron el modelo de comprar skins en otros juegos y creyeron que serviría para este título. La verdad no funciona.

Marvel’s Avengers es un buen juego con bastantes cosas que mejorar, pero digno de ser el primero de los Avengers.

Texto de Alberto Rosales para PUSH THE BUTTON.