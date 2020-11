Baby Yoda: El inesperado pasajero de la segunda misión de SpaceX y la NASA

El 2020 es el año de SpaceX, la compañía de Elon Musk que busca que en un futuro -no tan lejano– existan los viajes comerciales al espacio. La primera misión a mediados de mayo (con todo y un par de contratiempos) resultó todo un éxito, enviando a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Pero ahora hicieron lo mismo con otros cuatro pasajeros más a bordo de la cápsula Crew Dragon y un invitado sorpresa, el mismísimo Baby Yoda.

Y no, no es porque los astronautas tengan ganas de jugar mientras llegan a su destino o porque quieran devolverlo a su planeta –como en The Mandalorian–. Como recordarán, en la misión anterior el astronauta Doug Hurley llevó un dinosaurio, con el fin de comprobar la gravedad dentro de la cabina y de paso, para que se encontrara con el que su esposa, la también astronauta Karen Nyberg bordó y que se quedó dentro de la misma estación.

Baby Yoda va al espacio

En aquel momento, el dinosaurio de lentejuelas se robó por completo la atención y miles de personas de todo el mundo lo buscaron desesperadamente en internet para tener uno similar en casa. Pero en esta segunda misión espacial de SpaceX y la NASA, la tripulación conformada por Mike Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, así como a Soichi Noguchi de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, contaron con el adorable Baby Yoda.

De acuerdo con Business Insider, en la transmisión del lanzamiento desde Cabo Cañaveral de la cápsula Crew Dragon que partió el 15 de noviembre a las 6:37 de la tarde hora del centro de México, la especialista en comunicaciones de la NASA, Leah Cheshier dijo de manera graciosa “Tenemos a Baby Yoda a bordo tratando de tomar asiento ahora mismo”, mientras los cuatro astronautas se elevaban por el cielo de Florida.

El pequeñín estará un buen rato en la Estación Espacial Internacional

El peluche de este personajazo que nos robó el corazón en The Mandalorian se podía ver flotando alrededor de la cabina de la Crew Dragon, mientras orbitaba la Tierra y los astronautas se acomodaban para dormir por la noche. “Creo que ese es el asiento de Victor Glover, así que espero que no le importe”, mencionó la ingeniera de SpaceX, Jessica Anderson, a lo que Cheshier contestó “Tal vez Baby Yoda está tratando de pilotar el vehículo“.

“Me pregunto si podríamos escuchar un poco más sobre esa elección más tarde, pero parece que hay otro miembro de la tripulación flotando con ellos”, bromeó Anderson, para cerrar el tema de este pequeñín verde, que se espera que llegue junto a toda la tripulación s este lunes por la noche a la Estación Espacial Internacional, donde trabajarán y vivirán durante seis meses, logrando el vuelo espacial humano más largo en la historia de la NASA.