Wakanda Forever: ¡Black Panther llega a Fortnite y te decimos cómo conseguirlo!

Fortnite se convirtió en un alivio no solo para los gamers de hueso colorado en este pandémico año; también lo fue para las personas que en la cuarentena buscaron una distracción para pasar el rato. Y aunque no lo sabemos a ciencia cierta, con seguridad mucha gente descubrió con este videojuego ese lado gamer que tal vez no conocían de su personalidad.

Con todo eso a cuestas, los desarrolladores del battle royal saben que este era el momento ideal para cerrar el año con broche de oro… ¿o tal vez con broche de vibranio? Sea como sea, lo importante es que ahora podrás usar en las próximas partidas a tres nuevos personajes provenientes del universo Marvel: Black Panther, Capitana Marvel y Taskmaster. Desde luego, te diremos cómo los puedes conseguir.

Black Panther y compañía llegan a Fortnite

Ver a los personajes de Marvel en acción dentro de Fortnite no es nada nuevo en realidad, pero faltaba alguien para completar esa sensación de emoción. Luego de que en agosto llegará el evento conocido como Nexus War con Iron Man, Wolverine, Storm y más héroes para enfrentar a Galactus, ahora tenemos una nueva incorporación para los fans de los cómics.

El rey T’Challa -pa’ los cuates Black Panther– fue anunciado recientemente por Epic Games como una de las nuevas skins que podremos utilizar. Además, a la nueva actualización también se unen Capitana Marvel y el Taskmaster como parte del paquete Marvel Royality & Warriors. Checa el tráiler de presentación y a continuación te diremos que incluye el paquete y cómo conseguir a los nuevos personajes.

¿Qué incluyen y cómo conseguir a las nuevas skins?

De entrada, la tercia de personajes ya están disponibles en la tiendas de Fortnite -desde el 21 de diciembre- para que las vayas buscando porque, eso sí, aparecen en la sección de tiempo limitado. Así que mientras le das una leída este artículo, puedes ir entrando a la tienda del juego.

Ahora ¿qué incluye cada personaje? Estas skins vienen con varios accesorios bastante llamativos que seguro querrás agregar a tu lista de inmediato. El atuendo de Black Panther está equipado con el estilo carga cinética (sí, como en la película), unas dagas de vibranio como accesorio para recolección, planeador/deslizador wakandiano y la Capucha del Rey como accesorio de mochila.

Por su parte, Capitana Marvel tiene el atuendo estilo ‘Potenciada’ además de pico báculo alfa. Pero sin duda lo que más llama la atención es el planeador de poder de Mar-Vell y la mochila retro con coraza trasera Kree. En lo que respecta al Taskmaster, solo se incluyó el atuendo propio del personaje más una mochila con escudo y una herramienta de recolección Pico del Copión.

Como dijimos, ya puedes conseguir este paquete en la tienda de Fortnite a un precio de 25 dólares (poquito más de $500.00 pesitos mexicanos). Ahora sí, a darle con todo al juego en este fin de año con el Rey de Wakanda y compañía.