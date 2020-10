¡De lujo! Así lucirá el modo zombie en ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’

El lanzamiento de Call of Duty Black Ops: Cold War se acerca. La nueva entrega de Activision se estrenará en el mes de noviembre y las expectativas se han mantenido intensas desde su anuncio hace unos meses. Ahora, toda esta emoción aumenta una vez más gracias a un ‘terrorífico’ y genial adelanto.

Los zombies regresarán a la franquicia de videojuegos bélicos para antagonizar una nueva historia. La trama alternativa llamada “Das Maschine” incorporará armamento y personajes nuevos, todo dentro de un contexto histórico en el que se entrelazan la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial.

La nueva historia paranormal en Call of Duty

La historia es protagonizada por Requiem, un equipo internacional de seguridad respaldado por la CIA y comandado por Grigori Weaver -personaje que recordarás de la primera entrega de Black Ops-. A principios de la década de los 80 y en medio de la Guerra Fría, dicho escuadrón encuentra un búnker de la Segunda Guerra Mundial abandonado.

El equipo entra en escena para investigar una serie de sucesos paranormales que han sucedido en ese lugar, mismo que esconde bajo su estructura un antiguo secreto que amenaza el orden mundial. Mientras pelean por descubrir este misterio, los miembros de Requiem se enfrentarán a una horda de sanguinarios zombies que resguardan el búnker.

Y esa no es la única amenaza a la que Weaver y compañía deberán hacer frente. La misión del grupo se verá complicada gracias a la intromisión de Omega Group, una división soviética rival que también busca estudiar y aprovechar los sucesos paranormales para su beneficio.

El tráiler oficial -mismo que puedes ver acá arriba- nos muestra las variadas secuencias de combate y la intensidad con la que los zombies se aferran para alcanzar a sus objetivos humanos. Por cierto, gran detalle el que tuvo Activision para musicalizar este adelanto con la clásica canción “Tainted Love” de Soft Cell.

Jugabilidad y otros detalles del modo zombie

Desde que esta modalidad se introdujo con Call of Duty: World at War (2008) con aquellos impactantes nazi-zombies, los fanáticos del videojuego mantienen sus expectativas altas sobre los nuevos títulos de la franquicia. Esta vez, por supuesto, no será la excepción.

La desarrolladora del juego informó que el mapa de “Das Maschine” dará algunos guiños a “Nacht der Untoten” (“La Noche de los Muertos Vivientes”, en alemán), primer mapa que apareció en la modalidad zombie hace 12 años.

En cuanto a la jugabilidad, Call of Duty Black Ops: Cold War Zombies será compatible para jugar en formato crossplay -juego cruzado-. Es decir que podrás armar partidas de hasta cuatro jugadores desde distintas consolas y plataformas.

Las armas no tendrán limitación pues podrás usar todo el equipamiento del Modo Historia, además de que se volverá a incluir la máquina Pack-a-Punch de las primeras entregas. Uno de los nuevos detalles es que se habilitará una opción para escapar cuando te sientas invadido por los zombies. Si todo el escuadrón está en problemas, podrás utilizar la exflitración para salir de la zona de combate y, en caso de que el equipo completo sobreviva, accederás a una recompensa.

Lanzamiento y versiones beta

Call of Duty Black Cold War saldrá al mercado el próximo 13 de noviembre, pero los gamers podrán acceder a la versión beta de prueba en dos distintas sesiones. El jueves 8 y viernes 9 de octubre se hará el acceso anticipado para Playstation 4, mientras que el 10 y 11 del mismo mes se abrirá la versión beta para dicha consola.

Luego, los días 14 y 15 se hará el acceso anticipado para Xbox y PC, mientras que del 17 al 19 de octubre se mantendrá abierta la versión beta para todas las plataformas. ¿Ya estás listo para esta nueva batalla zombie?