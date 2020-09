Cancelan ‘Among Us 2’… pero para enfocarse en mejorar la primera parte

Among Us se ha convertido en el juego más importante en las últimas semanas. Fue creado en 2018 por Innersloth, pero apenas cobró cierta popularidad gracias a los streamers, esos sujetos que transmiten algunas partidas en línea. Eso, y el hecho de que Among Us presenta una dinámica sumamente sencilla para jugarse, es que se ha hecho tendencia casi diario.

Sin embargo, este día Among Us vuelve a dominar la conversación en redes por una noticia: los desarrolladores anunciaron que la secuela del juego ha quedado cancelada. Sí, podríamos pensar que esto es el fin del mundo y la buena memiza que se ha armado. Pero no. No es tan terrible como parece o podríamos pensar.

No habrá ‘Among Us 2’

En un post publicado por Innersloth, anunciaron la decisión de cancelar Among Us 2, pero para enfocarse en trabajar en las mejoras de la versión actual. “Hemos tomado la decisión de cancelar ‘Among Us 2’ y poner todos nuestros esfuerzos en mejorar ‘Among Us 1’“. Todos los nuevos elementos, detalles y mejoras que tenían pensada para la secuela, estarán presentes en el primer Among Us.

Apenas en agosto, Innersloth anunció que estaban trabajando en una segunda parte. Pero un mes después comenzó a popularizarse este juego, por lo que salieron a relucir algunas “fallas”. Por ejemplo, Among Us e hizo tan popular, que el servidor presentaba problemas de conexión ante la enorme demanda.

Fue esto lo que llevó a los desarrolladores a cancelar la segunda entrega para mejorar el juego de ahorita. Esto quizá se traduzca en que la segunda parte, la cual podría salir hasta mediados o finales de 2021, llegue mucho mejor de lo que lo habría hecho ahora.

¿Cuáles serán las mejoras?

Among Us es bastante simple. En el juego participan 10 tripulantes de una nave espacial que deben realizar algunas tareas como tirar la basura, destruir meteoros que amenacen su existencia y más. Pero uno de los tripulantes rompe con la tranquilidad: se trata de un impostor que asesinará al resto de los participantes para que no puedan cumplir con sus labores.

El objetivo del juego, además de cumplir a toda costa con las tareas simples, es encontrar al o los impostores y deshacerse de ellos antes de que los maten. Precisamente esa simpleza, y que es muy accesible, es lo que ha hecho a Among Us tan popular.

Las mejoras que presentará el juego son:

Servidores: “Los esfuerzos se han enfocado en mejorar las fallas en los servidores”.

Un nuevo escenario/nivel: Como no tienen fecha de lanzamiento para las mejoras, los desarrolladores decidieron no revelar los detalles del nuevo escenario. Lo único que pudieron adelantar es será una locación con temática de Henry Stickmin, otro juego desarrollado para PC por Innersloth.

Identificadores visuales: Los tripulantes no se identifican por nombre o forma, sino por su color. Por lo que anunciaron que habrá mejoras para poder identificar a los jugadores o tripulantes a favor de las personas que, por ejemplo, son daltónicas. “Esto abre la posibilidad de que haya más colores” y además, es un ejercicio de inclusión para que todas las personas puedan jugarlo.

Friends Account System: “Esto es algo que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo”, anunciaron. También dijeron que es lo que más les llevará tiempo… por lo que suponemos que las mejoras no llegarán muy pronto. Muchos jugadores han querido agregar a sus amigos a las partidas, pero esto rompería con el misterio del juego pues si tres amigos saben las identidades de los demás, existe la posibilidad de hacer trampa.