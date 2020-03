En estos días de aislamiento social, decenas de artistas, negocios y empresas se han esforzado para hacer de la vida de sus fans y consumidores una mucho mejor. Decenas de restaurantes han puesto sus servicios para ofrecer a domicilio, músicos como Chris Martin de Coldplay dio un pequeño concierto en línea, y ahora, Xbox y GOG.com atacan a tu gamer interior poniendo 30 videojuegos

completamente gratis para que no te aburras en casa.

La economía no vive sus mejores momentos ante el paro mundial provocado por el coronavirus, por lo que tener 30 juegos gratuitos en este momento no caen nada mal. Este es justo el momento en el que las actividades fuera del hogar deben ser sustituidas y los videojuegos siempre serán una excelente opción para millones de personas. Ya sea que tu tipo de viejo sea de disparos en primera persona, simulación, estrategia o aventura, aquí seguro encuentras algo para pasar los próximos días. Ahora sí, conoce estos 30 juegos para Xbox y PC que se encuentran gratis para que te quedes en casa durante la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

Juegos para Xbox

Todos aquellos que tengan una consola Xbox 360 o Xbox One, este es su día de suerte. Microsoft esta ofreciendo completamente gratis estos tres juegos de su catálogo: Crackdown, Crackdown 2 y Too Human. Crackdown es una serie de videojuegos de acción y aventura creados por David Jones y publicados por Xbox Game Studios. En el mundo distópico presentado en el juego, seguirás la historia de unos súper soldados que luchan contra amenazas que van desde varios sindicatos criminales, un grupo terrorista conocido como ‘Cell’ y monstruos como zombis llamados ‘Freaks’. Too Human se centra en el futuro de la tecnología y en sus efectos en la humanidad.

Para poder jugar estos títulos, lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta en el Marketplace de Xbox desde el celular o computadora, seleccionarlos y descargarlos con el botón “Buy Game FREE”. Por aquí te dejamos los links: Crackdown, Crackdown 2 y Too Human y te recordamos que lo hagas lo más pronto posible porque sólo estarán gratis por tiempo limitado.

Juegos para PC

CD Projekt, empresa polaca de distribución y desarrollo de videojuegos, también te quiere cuidar y darte horas de entretenimiento seguras. Ellos están regalando 27 juegos para PC de todo tipo y para todos los gustos. Todos los juegos de la siguiente lista que les vamos a compartir, los puedes descargar en GOG.com. Lo único que tienes que hacer es añadirlos a tu carrito, completar el proceso de “compra” (no se realizará ningún cargo) y listo, ya podrás instalarlos.