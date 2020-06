Uno de los juegos que marcó la infancia de todos nosotros fue Crash Bandicoot – Carlos, el topo que gira en España, jiar jiar–, pues las aventuras de este singular personajes nos dieron un montón de horas de sana diversión. A lo largo de los años se han reeditado algunos de los títulos clásicos de este marsupial, sin embargo, parece que aún tiene nuevas historias que contarnos.

Durante los anuncios que Sony tenía programados para el PlayStation 5, existía una gran probabilidad de que Crash tuviera un nuevo juego, pero durante toda la conferencia virtual que se aventaron el pasado 11 de junio nunca apareció. Pero ahora y para todos los que llevaban años pidiendo más aventuras de este personajazo, Activision y Toys For Bob han anunciado la llegada de Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Sí, así como leen, Crash volverá en su primer juego totalmente nuevo en más de una década (pues en los últimos años solamente han lanzado las reediciones de títulos clásicos) y a juzgar por lo que vemos en el avance, le traerá muchos recuerdos a todos los que crecieron junto a este marsupial, pues muestra algunas de las características que hicieron de este uno de nuestros videojuegos favoritos.

En el tráiler mostrado por los desarrolladores, podemos ver a Crash en su isla después de los acontecimientos de Warped. Para esta entrega, el malvado Neo Cortex también volverá, pues ha creado una máquina para viajar a través del tiempo y el espacio con la que planea dominar al mundo, así que tanto nuestro protagonista junto a su hermana menor, Coco harán todo lo que esté en sus manos para detenerlo.

Quizá la novedad más importante de Crash Bandicoot 4: It’s About Time es que incorporan nuevos artefactos que nos ayudarán a cumplir con nuestra misión: las máscaras cuánticas, unos dispositivos con los cuales los jugadores poseerán habilidades especiales que les permitirán alterar la realidad. Hasta el momento solamente se conocen dos máscaras, una que te ayuda a alentar el tiempo y otra para cambiar la gravedad.

Nos queda muy claro que con este juego, tendremos un grandioso viaje al pasado, pues Toys For Bob (la empresa que estuvo detrás de los videojuegos de Spyro y franquicias como Skylanders) se está enfocando no solo en darle ese aspecto retro a los personajes, pues también han decidido prestarle más atención a la jugabilidad con niveles lineales que a muchos nos regresará a los primeros títulos del PlayStation.

¡Ya dígannos cuándo llegará el nuevo juego de Crash Bandicoot!

Y si ya no aguantan las ganas de jugar el nuevo Crash Bandicoot 4: It’s About Time, les contamos que llegará el próximo 2 de octubre y estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One, y puedes preordenarlo justo POR ACÁ. Pero mientras llega el tan anhelado día para los gamers de antaño, les dejamos a continuación el tráiler de esta joya que sin duda será el estreno del año.