¡Ya queremos jugarlo! Checa el último tráiler de ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’

Puede que en estos momentos no podemos hacer muchas cosas afuera de nuestras casas, pero afortunadamente los estudios de videojuegos se están rifando presentándonos diferentes títulos para matar el tiempo de cuarentena. Por supuesto que hay unos que nos emocionan más que otros, pero hablando específicamente de los juegos más esperados del año, sin duda tendríamos que meter dentro de esta categoría a Call of Duty: Black Ops Cold War.

Como recordarán, este juegazo lo anunciaron Activision, Treyarch y Raven Software a mediados de agosto y desde entonces ha dado de qué hablar. Para empezar hubo un montón de cambios mientras lo desarrollaban, pero quizá la principal polémica a la que se tuvo que enfrentar fue que China prohibió el tráiler que lanzaron a nivel mundial por tener un par de referencias históricas que al gobierno no le gusta recordar cof cof, la masacre de Tiananmen.

‘Call of Duty: Black Ops Cold War’ lanza un último tráiler

Por si esto no fuera suficiente, hace algunos días se confirmó lo que todos los fans esperaban, pues en Call of Duty: Black Ops Cold War aparecerán los queridos y molestos zombies, así que este título promete y mucho. Y ahora, a escasos días de poder jugar esta maravilla en nuestras consolas, acaban de lanzar un tráiler que lo único que hizo fue elevar como la espuma nuestras ganas de echárnoslo completito en cuanto salga.

Se trata de un nuevo avance que liberaron para anunciar la beta del título. Esto quiere decir que por ahora, unos cuantos afortunados podrán jugarlo antes de que llegue oficialmente a las tiendas físicas y en línea, pero más allá de emocionarnos con el tráiler en sí –el cual se ve brutal, por cierto–, lo interesante fue que se pueden apreciar los modos de juego que estarán disponibles: Team Deathmatch, Domination, VIP Escort, Kill Confirmed y Combined Arms, así como unos cuantos mapas donde se desarrollará esta prueba.

Por ahora, la beta del juego estará disponible en exclusiva para el PlayStation 4 del 8 al 9 de octubre, aunque más tarde la abrirán para el público que use esta consola del 10 al 12 de octubre. Pero no se preocupen, que lo mismo ocurrirá para todos aquellos que tengan Xbox One y PC, el 15 y 16 de octubre y del 17 al 19 de octubre.

Basta de hablar y pasemos a la acción, chequen a continuación el tráiler de la beta de Call of Duty: Black Ops Cold War a continuación, el cual llegará a nuestras consolas el próximo 13 de noviembre: