Vaya viajecito que se aventaron los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, los tripulantes y protagonistas del histórico lanzamiento al espacio que hizo SpaceX, una de las compañías del multimillonario (y polémico) Elon Musk, en conjunto con la NASA. Fue el pasado 30 de mayo cuando le dijeron hasta luego a la Tierra y este domingo (tras dos meses de paseo) regresaron exitosamente en las aguas del Golfo de México.

El amerizaje se dio tras un viaje de unas 19 horas, pues la cápsula de SpaceX abandonó la Estación Espacial Internacional durante la noche del sábado (tiempo de la Tierra jiar jiar). El regreso exitoso de la Dragon Endeavour representó el paso final para completar oficialmente el primer viaje al espacio emprendido por una empresa privada.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug ! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

“Bienvenidos de nuevo al planeta Tierra y gracias por volar con SpaceX”, les dijeron a los históricos astronautas como si se tratara de un viaje en avión, pues recordemos que unas de las ambiciones de SpaceX es que éste vuelo sirva como punta de lanza para hacer realidad muy pronto los viajes turísticos fuera del planeta. “Fue realmente un honor y privilegio”, respondió Hurley.

De acuerdo con AP, los astronautas fueron “blindados” contra el coronavirus a su regreso. Ohh sí, el equipo de recuperación que los fue a recoger al Golfo de México fue puesto en cuarentena durante 14 días previo a este domingo, para asegurarse de que ni Behnken ni Hurley corriegan riesgos.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X

— NASA (@NASA) August 2, 2020