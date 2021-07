Richard Branson: de una tienda de discos al primer turista que viaja al espacio

Aunque Elon Musk y Jeff Bezos han tenido en la mira llegar al espacio por medio de sus millonarias compañías (SpaceX y Blue Origin), Richard Branson dará un pequeño paso delante de ellos porque él será el primero en ir a bordo de una nave de la compañía que fundó, en un breve tour fuera de la Tierra.

Y a propósito de la hazaña que completará este domingo (y de la que acá te decimos cómo seguir en vivo), nos pusimos a recordar quién es este millonario y cómo surgió el sueño de los tours espaciales, proyecto materializado en la compañía Virgin Galactic.

Richard Branson es un empresario británico nacido en 1950, conocido por muchos por “romper” de alguna manera el estereotipo del típico millonario que se viste de traje y no se ensucia las manos. Es fundador y presidente de Virgin Group, imperio que inició en la década de los 70 con Virgin Records, una cadena de tiendas de discos.

Pero vámonos un poquito más al pasado. Según el portal Muy Financiero, su primer negocio lo emprendió a los 16 años, antes de fundar el grupo que lo tiene hoy como uno de los principales competidores en la carrera del turismo espacial. Se trataba de una revista llamada Student.

Ahora sí, regresando a su imperio, Branson pasó de tener aquella tienda de discos a dirigir hoy en día el grupo que controla más de 400 diferentes empresas en áreas como las telecomunicaciones, turismo y hasta servicios financieros.

Virgin Atlantic fue el segundo gran eslabón de ese crecimiento. Tal como describe la web oficial del grupo, esta empresa “tomó los cielos por primera vez en 1984”, y hoy hablamos de la segunda aerolínea más grande del Reino Unido.

Fue en 2004 cuando el millonario finalmente vio nacer a Virgin Galactic, con el objetivo de hacer una realidad los viajes tripulados al espacio por personas que no necesariamente sean astronautas. “Estamos a la vanguardia de una nueva industria, decididos a ser pioneros en naves espaciales del siglo XXI, que abrirán el espacio a todos y cambiarán el mundo para siempre”, son las palabras de Richard Branson para describir este proyecto.

A través de sus redes sociales, Richard Branson dio a conocer a principios de este mes que sería precisamente el 11 de julio cuando finalmente iría al espacio a bordo del VSS Unity SpaceShipTwo, nave que ha realizado más de 20 vuelos de prueba.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021