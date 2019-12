Los grupos de WhatsApp seguramente se inventaron con la intención de que varias personas se pudieran comunicar a la vez. Y no decimos que eso sea malo, sin embargo, la cosa cambia radicalmente cuando en un abrir y cerrar de ojos terminas metido en una decenas de grupos –a los que te meten sin tu permiso– en donde te bombardean con cientos de mensajes que te da flojera leer o llenan mucha memoria de tu teléfono.

Si tú eres de los que ya está harto/a de que lo metan a grupos de WhatsApp sin pedirte permiso, no te preocupes ni tires la primera piedra, ya que para fortuna de muchos el famoso servicio de mensajería –que ahora pertenece a Facebook– ha implementado desde hace unas semanas una función con la que ahora podrás aceptar o declinar cualquier invitación para formar parte de un grupo. ¡Señoooor, me has mirado a los ojos!

La verdad esta función es bastante sencilla de activar. Basta con acceder a la pestaña de “Ajustes o Configuración”, dar click en “Cuenta”, luego en “Privacidad”, y posteriormente dirigirte al apartado de “Grupos”. Ahí, sólo tendrás que elegir una de las tres opciones que te brinda WhatsApp (“Nadie”, “Mis contactos” o “Todos”) y ahora sí, ya tendrás el poder de decidir si quieres pertenecer a una conversación o no.

Si escoges la opción de “Nadie”, entonces cualquier persona, sea tu contacto o no, tendrá que mandarte una invitación para pertenecer a un grupo determinado, la cual te llegará por medio de un chat individual y que tiene una caducidad de tres días, un tiempo bastante considerable para pensar si realmente quieres ser parte de un grupo de trabajo, con los amigos, familia, etc.

Ahora que si le pones “Contactos”, entonces las personas que tengas en tu agenda telefónica podrán agregarte a los grupos sin preguntarte, entonces si de plano ya estás hasta el gorro de que tu celular pierda mucho espacio en su memoria por los miles de mensajes que tienes en diferentes grupos, entonces no te recomendamos esta opción por nada del mundo.

Aclarados esos puntos, hay que mencionar que hace unos días el portal WABetaInfo dio a conocer que WhatsApp está desarrollando una nueva opción que permitirá a los usuarios configurar su chat para que automáticamente se eliminen mensajes de los grupos durante cierto tiempo, por lo que ahora ya podrás escoger si almacenas los mensajes de un chat por un día, mes, semana o hasta año.

Esta función fue descubierta en la versión beta de la app de Android, aunque también estará disponible para iOS. Eso sí, por el momento parece que esta herramienta sólo estará disponible para conversaciones grupales y no individuales, aunque con algo de suerte WhatsApp podría implementarlo en toda la app. ¿Qué les parece?