¡Por fin llegó! Conoce todos los detalles de la Temporada 3 de ‘Fortnite’

Bienvenidos finalmente al mundo inundado de “Splashdown”. Después de varios retrasos en los últimos meses, la Temporada 3 del Capítulo 2 llegó oficialmente a Fortnite.

La nueva temporada ha traído consigo un cambio bastante dramático para el juego Battle Royale. Ahora, la mitad del mapa es propiedad de Aquaman. Así como lo leen. La mitad del mapa está bajo el agua. Epic Games también declaró que conforme pase el tiempo el agua retrocederá para revelar hitos nuevos, o incluso cambios.

Además de un mundo inundado, la actualización de Fortnite también presenta nuevas ubicaciones para no dejar de descubrir nuevas posibilidades dentro del juego. Incluyen al nuevo pueblo al estilo Waterworld llamado The Fortilla, el Catty Corner donde solía estar la Box Factory y The Authority, una estructura amenazante en lugar de The Agency.

Cuando les dijimos que el para ahora es propiedad de Aquaman no fue en sentido figurado. La Temporada 3 oficialmente agregó el nuevo aspecto del superhéroe justo como lo retrató el ex Game of Thrones, Jason Momoa en la película de 2018 del mismo nombre. Para seguir con las nuevas inclusiones, el juego también presentó a un nuevo enemigo: los Marauders. Ellos están equipados con armas como una pistola de ondas de choque, una pistola de planeador y una pistola de bengalas.

Para los que les gusta que las cosas no cambien del todo y se mantenga lo clásico, la nueva temporada de Fortnite también llegó con paquete que reintrodujo armas como el rifle de caza, el rifle de cerrojo y el SMG compacto, según lo informa PC Gamer.

Para los gamer que ya le echaron un ojazo al PlayStation 5 o al Xbox Series X, Epic Games anunció que Fortnite estará disponible en las consolas de la próxima generación al momento de su lanzamiento. Lo que también es cierto es que no será una nueva edición del juego, sino una versión optimizada que “aprovechará el nuevo hardware y las características de las consolas de próxima generación”. Checa por aquí el nuevo tráiler y sumérgete en la nueva temporada: