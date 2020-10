¡’Crash Bandicoot!: On The Run’ llegará a nuestros smartphones en 2021!

Oh sí, puede que pasen mil cosas pero el mundo de los videojuegos sigue de pie y presentándonos algunos títulos que llegarán en un futuro a las consolas de próxima generación. Sin embargo, también hay varios planes interesantes y muy grandes para aquellos que usan su teléfono para jugar como si no hubiera un mañana y para que se den una idea de que sí los están considerando, próximamente llegará un juego de Crash Bandicoot para estos dispositivos.

Apenas hace unos meses, Sony y Naughty Dog nos dieron la excelente noticia de que el ‘topo que gira’ favorito de todo los gamers volvería con un nuevo juego para PlayStation 5. Pero este no es el único lanzamiento que tienen planeado para este personajazo que se convirtió en un icono de ambas empresas, pues tenían preparada una sorpresa bajo la manga para los usuarios de smartphones de Android y iOS.

También puedes leer: ¡ESTÁ DE REGRESO! CHECA EL IMPRESIONANTE TRÁILER DE ‘CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME’

¡’Crash Bandicoot’ llega a nuestros celulares!

Resulta que a mediados de abril de 2020 se filtró una verdadera bomba que emocionó a todos los que crecieron con este enorme videojuego, porque en la Play Store estaba disponible un juego llamado Crash Bandicoot Mobile. Aunque no estaba disponible en México, algunas personas comenzaron a compartir en redes sociales varias imágenes sobre cómo lucía, que a juzgar por esas capturas de pantalla sería muy parecido al juego Subway Surfers.

Lamentablemente, después de esto lo sacaron del catálogo de la tienda digital y no supimos nada más al respecto, hasta pensamos que lo habían borrado para siempre. Sin embargo, y contra todo pronóstico a través de su propia cuenta de Twitter, el videojuego reveló el título y unos cuantos detalles emocionantes al respecto, y lo mejor de todo es que no tendremos que esperar tanto tiempo para poder jugarlo en nuestros celulares.

Para empezar, se llamará Crash Bandicoot: On The Run! y nos prometen que será una experiencia única. Chequen el dato, este título tendrá más de 100 horas de gameplay” además contará con 12 mundos y 50 jefes finales, y aunque no revelaron la historia o algo por similar, revelaron que además del marsupial que tanto queremos, tendremos chance de jugar con su hermana, Coco.

Crash Bandicoot: On The Run! llegará a dispositivos iOS y Android en la primavera de 2021. Sí, sabemos que aún falta un buen rato para poder jugarlo completito, pero para matar el tiempo de espera chequen a continuación el gameplay de este título que promete darnos un montón de horas de diversión pegados al teléfono: