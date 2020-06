Un nuevo tráiler y hasta una serie con Netflix: Esto es todo lo que sabemos sobre ‘Cyberpunk 2077’

Aunque no lo crean, ha pasado más de un año desde que supimos las últimas noticias de Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos y el cual a pesar de tener una fecha de lanzamiento, se mantiene un tanto en secreto. Pero afortunadamente y así como ha ocurrido en los últimos días con el universo gamer, por fin tenemos noticias y la verdad son muuuy grandes.

Resulta que el pasado 25 de junio, la compañía desarrolladora polaca CD Projekt Red –quien ha estado detrás de títulos como The Witcher– dio grandes anuncios a cerca de su juego estrella. A través de un video de casi 25 minutos, nos mostraron un nuevo avance del videojuego que cuenta con la participación de Keanu Reeves y hasta de una serie que están desarrollando junto a ni más ni menos que Netflix, pero vamos por partes.

Como ya sabemos, la historia de Cyberpunk 2077 se desarrolla en un futuro distópico dentro de Night City, donde la gente modifica sus cuerpos con implantes cibernéticos. Los jugadores usarán a un personaje llamado V, un mercenario que está a la caza de un implante que podría ofrecer la inmortalidad y que podrás personalizar. Hablando de la jugabilidad y así como otros títulos, podrás explorar un mundo abierto donde habrá mil cosas por ver.

Y es justo en este punto donde nos queremos detener un poco, pues en el nuevo avance del juego nos damos cuenta de que tiene una enorme variedad de paisajes, acción y tramas variadas, que van desde conducir por un árido terreno a realizar turbios negocios en sucios clubes clandestinos y un puñado de intensas secuencias de combate que quizá, eso fue lo que nos llamo la atención cuando lo anunciaron.

Uno de los mayores atractivos de Cyberpunk 2077 es que cuenta como mencionábamos antes con el querido Keanu Reeves, quien será una especie de anarquista amante del punk rock que vive dentro de la cabeza de V y que seguramente –como en todo lo que hace– se robará por completo el show, y en este pequeño vistazo nos damos cuenta de que tendrá uno de los roles más badass del juego.

Cyberpunk 2077 llegará a nuestras vidas el próximo 19 de noviembre para el PlayStation 4, Xbox One, PC y hasta en el servicio de videojuegos de streaming de Google, Stadia. Por ahora solo nos queda esperar a que en los próximos días nos revelen más información al respecto, pueden checar el nuevo tráiler del juego a continuación:

Y eso no fue todo, pues además de soltar un tráiler que nos adentra en el mundo de Cyberpunk 2077, también nos mostraron el nuevo proyecto en el que están trabajando y que poco tiene que ver con los juegos. Resulta que CD Projekt Red se alió con Netflix y el estudio japonés Trigger para llevar a la plataforma una serie llamada Cyberpunk: Edgerunners.

De acuerdo con Indie Wire, se trata de un anime de 10 episodios que no seguirá directamente la historia del juego, sino que se tratará de un spinoff del mundo de Night City. Gracias a la popularidad que tuvo The Witcher, el gigante del streaming decidió aventarse con la compañía desarrolladora para trabajar de nuevo, hasta el momento no se saben más detalles sobre esta serie pero dijeron que se estrenará en 2022.