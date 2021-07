¡El videojuego ‘Dead Space’ tendrá su remake y aquí está su misterioso teaser tráiler!

Han pasado más de 10 años desde que Dead Space llegó al mercado de los videojuegos para convertirse en una de las franquicias más queridas del survival horror. Luego vinieron dos juegos más (y algunos spin-offs), siendo la tercera parte lanzada en 2013 la última que tendríamos. Luego, el título quedó en el olvido… hasta ahora.

Este jueves, Electronic Arts llevó a cabo su evento EA Play Live y por fin anunció lo que varios gamers alrededor del mundo anhelaban con el tiempo: una nueva entrega de este icónico videojuego. Pues bien, el remake está más que confirmado y hasta un breve pero emocionante teaser nos mostraron.

¡Habrá remake de ‘Dead Space’ con muchas sorpresas!

Dead Space se lanzó en 2008 y poco a poco, con algunas entregas posteriores, logró ganarse el cariño del público con su tremenda trama donde combinaba de manera genial diversos aspectos de la ciencia ficción. La historia de Isaac Clarke y su frenético intento por sobrevivir ante la amenaza de los necroformos en la nave Ishimura, en términos generales, se convirtió en una joya que revitalizó al género del survival horror en su momento.

Y ahora, a más de 12 años de su lanzamiento original, tendremos un remake que luce bastante prometedor. Como mencionamos, Electronic Arts llevó a cabo este jueves la EA Play Live donde por fin se anunció que habrá una versión nueva y mejorada del primer videojuego de esta franquicia.

Entre las particularidades de esta nueva entrega, se reveló que el estudio Motive (que le pertenece a EA) serán los encargados de desarrollar lo que ellos mismos llamaron “una historia modernizada”. Por supuesto, esto quiere decir que en esencia la trama será la misma, pero habrá mejoras en gráficos, jugabilidad y algunos ligeros cambios para ampliar la historia.

Podríamos decir que será una reinvención del original para que llegue a consolas de última generación pues, además, se confirmó que este juego se lanzará para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Y eso no es todo, ya que el remake de Dead Space se desarrollará con el motor gráfico Frostbite, el mismo que Electronic Arts ha usado para las diferentes entregas de Battlefield, las recientes ediciones de FIFA, Need For Speed y Star Wars: Battlefront.

Eso sí, por ahora no hay una fecha de lanzamiento concreta, pero ya lo podemos ir saboreando. Acá te dejamos el teaser tráiler para que vayas metiéndole emoción a la espera.