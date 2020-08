Feliz Día del Gamer: 10 videojuegos que se adaptarán a la pantalla grande y chica

Hay adaptaciones a la pantalla grande o chica, que son grandiosas: respetan la complejidad de la primera historia, se apegan lo más posible a los detalles, y al verse forzados a cambiar algunos aspectos, continúan enfocándose en lo que los lectores o gamers quieren ver. Ejemplos hay muchos y muy variados. Desde los que son maravillosos sin haber jugado el videojuego como Castlevania, hasta los que son divertidos como Detective Pikachu (no nos odien, realmente no está nada mal).

Pero sí, están las terribles adaptaciones que no lograron cautivar a una audiencia complicada como la de los gamers. Tenemos Warcraft y Assassin’s Creed, que son maravillosas historias con narrativas extraordinarias, pero que en una película se quedaron muy cortos. A pesar del riesgo, la realidad es que seguimos esperando más y más películas y/o series de los videojuegos.

Por eso, y para celebrar el Día del Gamer, acá les dejamos una lista de próximas producciones basadas en videojuegos que llegarán al cine y la televisión en los próximos años (o al menos eso nos han dicho):

Monster Hunter

Monster Hunter (Capcom) es uno de los juegos de aventura más populares del nuevo milenio. Aquí, los jugadores pueden crear sus propios personajes, los cuales tienen el objetivo de perseguir, luchar y capturar a distintos monstruos o bestias que habitan tierras llenas de fantasía. Para hacer cada una de estas actividades, el jugador debe crear estrategias y conseguir herramientas para que no falle en el intento de capturar a las decenas de seres peligrosos que existen en este universo.

Por eso, el anuncio de una adaptación fílmica de Monster Hunter en manos de Paul W.S. Anderson, ha sido tan esperada… aunque con muchas dudas de por medio. Y no los culpamos. Es un juego que visualmente ha sorprendido a los gamers, y así como otros (la mayoría) han fallado, este no podría ser la excepción. Sin embargo, la película ya está casi hecha, en palabras del director para Sony Pictures.

Monster Hunter está protagonizada por Milla Jovovich, Tony Jaa y Ron Perlman, y nos mostrará a un equipo de élite que atraviesa un portal que los lleva a un mundo mágico lleno de –adivinaron– criaturas y monstruos que deberán ser cazados para sobrevivir. La cinta estaba programada para septiembre de 2020, pero la cambiaron para 2021 sin una fecha específica.

Ahora bien. ¿Debemos confiar en esta adaptación? Lo más probable es que se convierta en un éxito taquillero, pero no podemos confiar en que sea una gran producción. Finalmente, Paul W.S. Anderson es un nombre pesado en la industria en cuanto a adaptaciones se refiere, pero no ha recibido muy buenas críticas. Échenle un ojo a la película de Mortal Kombat de 1995 que si bien no obtuvo buenas críticas, se llevó unos buenos 122 millones de dólares en taquilla frente a su presupuesto de apenas 21 millones de dólares.

Y una más. Anderson es el responsable de la saga fílmica de Resident Evil, la cual se ha convertido en la franquicia de videojuegos más taquillera en la historia.

Resident Evil

No necesitamos introducción para Resident Evil. Incluso si no has jugado el videojuego, sabes de qué estamos hablando. Así que iremos directamente al grano. En enero de 2019, de acuerdo con un reporte de Deadline, Netflix se apuntó para una serie live action basada en Resident Evil. Esto en conjunto con Constantin Film, la casa detrás de la franquicia de películas.

Para febrero de 2020, se filtró un poco de información que parecía confirmar esta nueva adaptación. De acuerdo con la sinopsis que se coló en internet, la serie estaría ambientada 26 años después del descubrimiento del T-Virus: “Los secretos guardados por las tres (The Umbrella Corporation, Greenwood Asylum y Washington, D.C.), comenzarán a salir a la luz“.

Y ahora, Netflix ya confirmó que esta producción live action tendría ocho episodios de una hora en manos de Andrew Dabb, creador de Supernatural. La serie presentará dos líneas del tiempo de manera simultánea. En la primera veremos a las hermanas adolescentes Jade y Billie Wesker, quienes se mudan a New Raccoon City. Esta ciudad, un tanto industrializada, comienza a absorber su entorno mientras descubren que su padre esconde secretos que podrían terminar con la humanidad…

En la segunda línea del tiempo, que será una década después de la historia de las hermanas Wesker, hay menos de 15 millones de personas en todo el mundo, pero miles de millones de individuos y animales infectados con el T-Virus. Jade, ya como adulta, debe aprender a sobrevivir.

Resident Evil es de los títulos que más productos han generado más allá del videojuego. Primero, desde su salida en 1996, tiene más de 20 series de videojuegos. Su última edición salió en 2019 bajo el título Resident Evil 2 Remake, y fue considerado como uno de los mejores del año.

Ya mencionamos la franquicia, que con seis películas (la primera en 2002), se ha convertido en la más taquillera al recaudar 1.2 mil millones de dólares. Y por si fuera poco, tiene cuatro películas animadas, libros y versiones en cómic. Así que una serie de más, y en manos de Netflix, no parece una idea tan descabellada… y lo más probable es que todos le echemos un ojo.

Ver en YouTube

The Witcher 2

Hay películas o series que les va muy bien entre la audiencia, pero terrible entre la crítica especializada. Ese fue el caso de The Witcher de Netflix: tuvo críticas muy variadas (la mayoría negativas, a decir verdad), pero se convirtió en la serie de la plataforma más vista en la fecha de su salida.

Pero no es de sorprenderse. El videojuego de The Witcher es uno de los que tiene mayor número de seguidores en el mundo, y nos atrevemos a decir que es porque está basado en la saga literaria (ocho libros) del autor polaco Andrzej Sapkowski. Eso y que la historia se desenvuelve en un mundo de fantasía y época en el que nuestro personaje principal es Geralt de Rivia, un brujo que es creado/entrenado para cazar monstruos.

El éxito de las novelas fue tan grande, que para 2001 se lanzó una película polaca que terminó en una serie en 2002. Terribles. Para 2007 fue que se trasladó el mundo de The Witcher para los videojuegos, encontrando un segundo aire aquí. Y más de 10 años después, ya con el final de Game of Thrones, Netflix decidió darle a una serie de muy alto perfil.

La primera temporada de The Witcher se estrenó en diciembre de 2019 con el protagónico de Henry Cavill como Geralt de Rivia, un brujo (el último de su clase) rechazado por la sociedad que debe cuidar de la princesa Ciri del extinto reino de Cintra. Mientras emprende la búsqueda, se encuentra con una poderosa y hermosa hechicera llamada Yennefer.

Antes de que se estrenará, Netflix ya había aprobado la segunda temporada, la cual arrancó su producción en febrero de 2020 (por cuestiones de la pandemia, se tuvo que suspender para retomar actividades en agosto 17). Y por si fuera poco, anunció también un spin-off titulado The Witcher: Blood Origin que se irá mil 200 años antes de la historia que vemos en The Witcher, para contar el nacimiento del primer brujo. Esta se tiene contemplada como una serie limitada de seis episodios. La segunda temporada de The Witcher no tiene una fecha establecida de salida, pero se espera esté lista para mediados de 2021.

El videojuego sigue más activo que nunca, pues este 2020 llegará The Witcher: Monster Slayer, la versión de realidad aumentada para celular que estará disponible en iOS y Android. Otros títulos ya le han entrado a este tipo de formato como Harry Potter y Minecraft.

Ver en YouTube

Minecraft

Todo mundo ha escuchado la palabra Minecraft aunque sea una vez en su vida. A excepción de los padres del niño que pidió el juego de Minecraft pero le llegó el libro Mein Kampf de Adolfo Hitler. Pero esa es otra historia. A mediados de 2019 nos enteramos que Minecraft se había convertido en el juego más vendido en la historia con 176 millones de unidades, y esto al cumplir 10 años de su lanzamiento.

Así que no estamos hablando de cualquier cosa con una adaptación. Durante muchos años, se ha mencionado la posibilidad de una película de este videojuego, pero nunca se ha llevado a la realidad, y hemos visto desfilar varias propuestas de directores y actores como Rob McElhenney y Shawn Levy (próximo a estrenar Free Guy con Ryan Reynolds). De hecho, la película tenía una primera fecha de salida para mayo de 2019… pero no. No pasó.

Sin embargo, en enero de 2019, Warner Bros. afirmó que sería Peter Sollett el encargado de realizar la película. Incluso salieron algunos rumores de que Steve Carell la protagonizaría, pero nada ha sido muy claro en cuanto a su producción. Hasta ahora, sólo tenemos una sinopsis y la fecha de estreno.

Minecraft seguirá la historia de una joven adolescente que emprende distintas aventuras. Hasta que un día, el Dragón del Fin aparece y cambia las reglas del juego. Esta cinta está programada para el 4 de marzo de 2022, así que todavía falta mucho para que por fin se materialice.

Ver en YouTube

Uncharted

Hay videojuegos que parecen películas. Son grandiosos porque el jugador está inmerso en una narrativa que se puede ver desde fuera, pero en algún punto debe participar y dirigir al protagonista. Este es el caso de Uncharted, el título de PlayStation de aventura que se inspiró en la figura de Indiana Jones para construir su historia.

Por eso, eventualmente tendrán que hacer una adaptación fílmica de enormes proporciones que cayó en manos de Sony Pictures. Todavía no se sabe bien la historia que se presentará en pantalla, pero ya se han revelado varios detalles importantes.

Primero, es la presencia de Tom Holland como protagonista de Uncharted. Es decir, dará vida al cazador de tesoros Nathan Drake. ¿Tom Holland? Sí, antes de que se confundan, la película de Uncharted se irá un poco atrás de lo que hemos visto en los videojuegos, y se presentará a un Nathan Drake más joven, en sus orígenes.

Así es como llegamos a Mark Wahlberg, quien tomará el papel de Victor Sullivan, de cariño Sully, quien es el mentor y mejor amigo de Nathan en el videojuego. En marzo de 2020, se dio a conocer que se sumaba al proyecto el actor Antonio Banderas, quien podría dar vida a un villano. ¿Quién será el director? Ruben Fleischer vuelve a colaborar con Sony para esta adaptación, la cual está escrita por los guionistas de Iron Man.

Fleischer nos regaló Zombieland en 2009, y volvió al mismo barco a finales de 2019 con la secuela protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin. Pero también, en 2018 estrenó Venom con Tom Hardy, una de las cintas más exitosas de ese año que está preparando la secuela.

Hasta ahora, eso es lo que sabemos. Quizá la película de Uncharted no se apegue completamente a lo que vemos en los videojuegos desde que salieron en 2007, pero sí estaremos en los mismos escenarios: ciudades perdidas, historias fantásticas y tesoros. Uncharted tiene una fecha de estreno programada para el 16 de julio de 2021.

Call of Duty

Sí, Minecraft es el juego más vendido, pero Call of Duty no le pide nada, pues es la franquicia de videojuego más vendida en la historia. Y si quieren otro dato que demuestra su enorme importancia, en los últimos 10 años, este título de Activision se ha robado siete de los 10 juegos más vendidos de la década.

Y tal parece que su popularidad no va a bajar, pues se tiene preparada una película en manos del mismo Activision. Actualmente el escenario está lleno de incertidumbre, pues el proyecto se puso en espera. Pero acá les contamos lo que se sabe.

Desde 2015 se anunció que Activision Blizzard Studios prepararía una saga fílmica tomando en consideración todos los escenarios que se han presentado en el videojuego desde 2003. La fecha de la primera cinta se programó para 2019 con una propuesta bastante interesante para la dirección y el guion: Stefano Sollima, director de Sicario: Day of the Soldado, y Joe Robert Cole, escritor de Black Panther.

A pesar de que ya se tenía la parte más importante para arrancar la producción, no se dieron noticias respecto a la cinta, y el estreno de 2019, pasó de largo. Sin embargo, a principios de 2020, Sollima dijo en entrevista con Badtaste que la mejor manera de describir el proyecto es que “está en el limbo”. Ya hay un guion, el cual fue realizado por el mismo Sollima con Scott Silver de Joker, pero Call of Duty dejó de ser prioridad.

Sin embargo, no perdemos la esperanza… y al mismo tiempo estamos agradecidos de que no se haya llevado a cabo una entrega para la pantalla grande. Primero, nos gustaría ver en manos de Sollima una historia de guerra sea cual sea el escenario que decidan utilizar. Pero del otro lado, las adaptaciones de videojuegos tienen más probabilidades de fallar que de ser un éxito, y se le agrega un nivel de dificultad si hablamos de toda una franquicia.

El 13 de noviembre sale Call of Duty Black Ops: Cold War, la última entrega de CoD.

Sleeping Dogs

Sleeping Dogs es un juego relativamente nuevo, pero que ha logrado captar la atención de los gamers desde su salida en 2012. Algunos expertos en videojuegos aseguran que se trata de una de las mejores propuestas de open-city que mezcla narrativas conocidas como la de Grand Theft Auto, pero con un toque especial en su historia: yakuzas en Hong Kong. Una recreación grandiosa para una ciudad tan grande y diversa.

Y esta es una de las razones por las cuales ha creado tanta expectativa la película de Sleeping Dogs, la cual se encuentra en proceso de producción. Sabemos poco de esta, pero ha sido suficiente. Primero, que tenemos al protagonista: Donnie Yen, conocido por la saga de Ip Man, Iron Monkey, Rogue One y próximo a estrenar el live action de Mulán. Si no han visto nada de él, han de saber que más que actor, es un artista marcial y además, crea sus propias coreografías.

Así que podemos esperar algo bastante bueno de esto. Yen, hasta donde sabemos, dará vida a Wei Shen, un policía encubierto. En redes sociales ha subido varios videos donde está entrenando para este personaje, y ha pedido en varias ocasiones a sus fans que tengan paciencia, pues la película sí se hará, pero podría tardarse más de lo esperado.

Del director todavía no hay noticias. Pero nosotros tenemos en mente a aquel hombre que ha llevado a Hong Kong al mundo a través de su cine: Wong Kar-wai. Sabemos que esto es imposible y sólo estamos imaginando un escenario ideal, pero si ahora es posible la adaptación de Sleeping Dogs… entonces dejamos abierto un mundo de probabilidades para quién va a tomar la batuta.

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog es la famosa cara de Sega, y hace unos buenos años se convirtió en la única competencia directa de Mario… Sin embargo, Sonic aparece en esta lista porque en febrero de 2020 se estrenó su primera adaptación live action en manos de Jeff Fowler con la voz de Ben Schwartz para el protagonista, el cual viene acompañado del Dr. Robotnik, interpretado por el grandioso Jim Carrey.

La película, la cual estaba dirigida a un público infantil, fue todo un éxito… y una sorpresa, a decir verdad, pues hubo varias dudas durante su proceso de producción. Y a esto le sumamos que Paramount tuvo que cambiar completamente el diseño de Sonic, pues con la salida del primer tráiler, hubo varias quejas de las audiencias respecto a la imagen de Sonic (la boca era horrenda). Por lo que se cambió el diseño lo más pronto posible.

Logró convertirse en la cinta basada en un videojuego más taquillera en su primer fin de semana. Y en cuanto a críticas no le fue nada mal además de que representó el regreso de Carrey a esos personajes “divertidos y chiflados” que lo caracterizaron desde la década de los 90 (Checa nuestras entrevista con él en este ENLACE).

Así que no podíamos esperar menos, sólo que Paramount diera luz verde a una segunda entrega que más pronto que tarde se hará realidad. Se anunció que la segunda entrega de Sonic the Hedgehog ya estaba en proceso para salir el 8 de abril de 2022. Sin embargo, aún no hay elenco, pero dado el éxito del que hablamos hace un momento, es probable que regrese Shcwartz con la voz de Sonic y James Mardsen en el papel de Tom, su mejor amigo humano.

Hemos de esperar detalles de esta nueva producción, que lo más probable es que inicie su producción a finales de 2020 o principios de 2021.

Ver en YouTube

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV se convirtió en una de las entregas más populares de los últimos 10 años. A mediados 2019, anunciaron que habría una serie live action basada en esta historia. Los derechos de la adaptación fueron tomados por Sony Pictures Television y Hivemind. Si no les suena esta última, entonces han de saber que estuvo detrás de la adaptación de The Witcher para Netflix.

Y como ya lo mencionamos por acá, fue todo un éxito. Así que ahí depositamos todas nuestras esperanzas, y más considerando que Final Fantasy es demasiada compleja su historia como para tomarla a la ligera. Ahora bien. Tampoco es una enorme sorpresa esta entrega de Final Fantasy XIV, pues en 2017 se realizó una serie titulada Final Fantasy XIV: Dad of Light que cayó en manos de Netflix.

Ahora bien. La principal diferencia sería que esta nueva serie se apegará más al formato de una historia de fantasía que estará ambientado en el mundo mágico de Eorzea, el cual no se conjuga con el mundo real. La única realidad, hasta ahora, es que no hay fecha de estreno, no hay director, elenco, no hay nada. Sólo la palabra de estas dos productoras de realizar una serie live action.

Super Mario Bros.

En el mundo de las adaptaciones de videojuegos, siempre hay retrasos y largos tiempos de incertidumbre. Con Mario no podía ser la excepción, sino todo lo contrario, pues es la figura más conocida dentro del mundo de los gamers. Nintendo suele cuidar mucho a la cara más famosa de su compañía, y con la propuesta de una película animada debe fijarse más en detalles por mínimos que sean.

En 2018 nos enteramos que tenían planeada una cinta de Super Mario Bros. en conjunto con Illumination, el estudio detrás de cintas sumamente exitosas como Despicable Me (Mi villano favorito) y la de los Minions. Para mantener en calma a los fans, hace más de un año reveló que esta cinta se estrenaría en 2022, lo que no es una buena noticia. ¿La razón? Porque estiran lo más que se puede esta clase de proyectos… y pocas veces se concretan.

Lo que nos mantiene con la idea de que una película de Super Mario Bros., es el hecho de que Shigeru Miyamoto, creador de Mario, será coproductor de la cinta junta a Chris Meledandri, fundador de Illumination. Pero de ahí en fuera, no hay más. De acuerdo con Deadline, el proyecto continúa en producción durante la pandemia. Así que sólo hemos de esperar.

Ver en YouTube

¿Qué otros videojuegos esperan adaptaciones al cine y la televisión?

Halo

Tom Clancy’s (Rainbow Six y The Divison)

Mega Man

Fallout

Mortal Kombat

Metal Gear Solid

Acá les dejamos la pieza que preparamos para #SopitasXAireLibre sobre el Día del Gamer: