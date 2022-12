Ya sé, ya sé, nos pusimos kawaii… pero no solo fuimos nosotros. Seguro que paseando en internet ustedes también se encontraron con un montón de personas que empezaron a convertir sus fotos —o la de sus memes favoritos— en personajes de anime, con paisajes futuristas y colores brillantes. Están bastante chulas, eso que ni qué.

A primera vista parece una “moda” on “tendencia” curiosa de internet, pero lo impresionante es no se trata de una app cualquiera.

En realidad, es una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) —bastante básica, tampoco crean que va a dominar el mundo— que logra convertir algunas de tus fotos en obras de arte de anime, animadas al estilo clásico.

Se llama Different Dimension Me

Una bronca de esta app de IA que convertía tus fotos en anime es que, por culpa del idioma, era súper difícil de encontrar… claro, a menos que alguien te compartiera el link. Así que es por eso que nos aparecimos nosotros.

La app se llama Different Dimension Me.

Aunque el anime es un estilo tradicionalmente japonés, resulta que esta aplicación es de origen chino. La app se encuentra en los servidores de Tencent —una de las más grandes empresas de tecnología y videojuegos en China— y además, utiliza la plataforma de la red social QQ, de mensajería instantánea.

Entonces, como literalmente está en chino y no tenía una aplicación que puedes descargar, esta tendencia de IA en anime se había mantenido más o menos escondida. El chiste es que para entrar Different Dimension Me tienes que entrar a ESTE LINK.

¿Cómo utilizar esta app de IA para convertirte en anime?

Ahora sí, vamos a lo importante. Una vez que vayas a la página de Tencent QQ tendrás que aceptar los términos y condiciones —que están en chino, entonces pícale donde están las palabras en colores colores brillantes y que los dioses de la privacidad digital te acompañen. Eso abrirá la aplicación que, la neta, no tiene pierde.

Lo único que necesitas es subir una foto y en unos cuantos segundos esta IA te habrá convertido en un personaje de anime.

Si no tienes una cuenta en Tencent no vas a poder descargar el video de la realización, pero un pequeño tip es grabar tu pantalla mientras te lo presentan. Digo, por si no quieres andar repartiendo todavía más de tus datos personales en internet.

Foto: Tencent QQ

Aunque no se sabe a ciencia cierta —sus creadores no han publicado la información— se cree que Different Dimension Me utiliza Stable Diffusion, una IA famosa en el mundo gracias a su habilidad para crear fotos o imágenes de gran calidad o imaginación con pequeños comandos de lenguaje.

Como Stable Diffusion es de código abierto es posible que Different Dimension Me lo utilizara para generar tus fotos en anime.

Y listo, con eso ya tendrás tu imagen de IA personalizada. ¿Un último detalle? Obvio, este tipo de aplicaciones todavía tienen algunos problemas, sobre todo para representar correctamente la tez morena de algunas personas que suben sus imágenes —por lo que estas apps han sido señaladas de racismo, pero esa es una plática bastante más profunda.