Cada día que pasa como dueño de Twitter, Elon Musk se sigue ganando a más enemigos que amigos. Desde que se hizo oficial la compra de la red social y tomó el control de la compañía, las cosas se han salido de control y tanto usuarios de a pie –como nosotros– y hasta famosos están muy enojados con las decisiones que se ha aventado en los últimos días. Tal es el caso del mismísimo Trent Reznor.

Resulta que hace algunos días y en una entrevista con The Hollywood Reporter, Reznor dijo que dejaría la plataforma del pajarito azul para proteger su salud mental, además señaló la “arrogancia de la clase multimillonaria” pero, ¿a qué se refería? Bueno, pues como recordarán, Musk restableció la cuenta del ex presidente Donald Trump, que fue suspendida a raíz de los disturbios en el Capitolio de 2021 y esto por supuesto que no le pareció al frontman de Nine Inch Nails.

Elon Musk ahora se anda peleando con… ¿Trent Reznor?

Respondiendo a un tuit sobre la reincorporación de Trump por parte de una cuenta troll que apoyan al movimiento Make America Great Again, Elon Musk dijo: “Y resulta que Trent ‘Nine Inch Nails’ Reznor es en realidad un llorón“. En respuesta a otro tuit que describía la decisión del músico de dejar la plataforma como “extremadamente decepcionante”, el ahora dueño de Twitter dijo tal cual que: “efectivamente”.

Y es que en su plática con The Hollywood Reporter, Reznor dijo sobre Twitter y Musk lo siguiente: “Estoy a punto de partir. No necesitamos la arrogancia de la clase multimillonaria para sentir que pueden llegar y resolver todo. Incluso sin que él esté involucrado, me parece que se ha convertido en un ambiente tan tóxico. Por mi salud mental, necesito desconectarme. Ya no me siento bien estando allí”. Básicamente, Trent le aventó una enorme pedrada a Elon y eso claro que no le latió al dueño de Tesla y SpaceX.

Sin embargo, el mero mero de Nine Inch Nails no es el único músico/famoso que ha dejado la red social por todos estos movimientos. Además de Trent Reznor, Jack White es otra de las celebridades que dejó Twitter luego de que Elon Musk sellara su acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la plataforma. Además de ellos, Shonda Rhimes y Sara Bareilles también abandonaron sus cuentas poco después de que se cerrara el acuerdo a finales de octubre.