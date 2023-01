¡Aleluya! Google tendrá función para localizar tu teléfono sin pila o conexión

Señooor, me has mirado a los ojoooos… Si son de esos que usan seguido la frase de “no pierdo la cabeza porque la traigo pegada”, entonces seguramente han sufrido uno o varios sustos al pensar que perdieron el celular. Peor aún, que lo hicieron justo cuando se les acabó la pila o no tienen internet.

Si dijiste “sí soy” al leer el párrafo anterior entonces te tenemos buenas noticias cortesía de Google. Y es que la compañía traerá cambios para que los dueños de teléfonos con Android puedan localizar sus dispositivos aún si no cuentan con conexión.

Foto: Google

Google ya permitirá encontrar tu teléfono aún si está apagado

Leyeron bien. Google agregó una nueva herramienta a su plataforma “Encontrar mi dispositivo”, conocida por permitir a los usuarios el localizar sus teléfonos a través de la actividad y permisos habilitados que tienen en las aplicaciones descargadas en Google Play.

Si bien antes era necesario que los dispositivos estuvieran encendidos o tuvieran acceso a internet, parece que Google se puso las pilas y decidió agregar la herramienta “Guardar mi ubicación reciente”, donde se almacenan todas las localizaciones del teléfono en cuestión.

Foto: Google

Incluso podrás bloquearlo y formatearlo desde tu computadora

Así que ahora los asaltantes deberán de tener cuidado, pues si una persona ya tiene esta función –la cual muchos ya pueden encontrar en la versión 22.50 de Google Play–, entonces podrá conocer la ubicación exacta de su celular. Y eso no es todo.

Con ‘Encontrar mi dispositivo’ los usuarios pueden acceder a esta información con su cuenta de Google y en cualquier otro dispositivo (como tu computadora) para localizar, bloquear y hasta formatear el teléfono celular en caso de robo o extravío.

Siempre y cuando siempre tengas la ubicación habilitada

Cabe mencionar que para tener esta opción habilitada basta con ir al menú de Ajustes. Ahí vas a la pestaña de Google, ‘Encontrar mi dispositivo’ y posteriormente pones la opción de “Guardar localización reciente”, que para funcionar necesita que siempre tengas habilitada tu ubicación.

Ahora sí que esto puede ser un arma de doble filo, pues mientras unos ven esta opción como una invasión a la privacidad, otros consideran esta herramienta como una esperanza de recuperar sus dispositivos. Claro, cuando comience a funcionar de manera adecuada.

Imagen ilustrativa: Pexels