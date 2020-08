Esto es todo lo que la gente quiere saber sobre el COVID-19 en Google

Han pasado ocho meses desde que la vida nos cambió de un revés y quizá para siempre. Pero, aunque parece que la pandemia no tendrá fin, la buena noticia, es que hemos avanzado a pasos agigantados y en corto tiempo. En gran parte gracias a la ciencia, pero también, a que la gran mayoría de las personas ha preferido comenzar a informarse a través de Internet. Google Trends, publicó un informe acerca de lo que la gente quiere saber sobre el COVID-19 en Google. Y no, aquella pegajosa canción de “que cómo se transmite el COVID. así, achú”, no tuvo el impacto que se esperaba.

Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, informó sobre los primeros brotes de COVID-19 -entonces solo conocido como un coronavirus- en diciembre del 2019 y aunque las fake news quisieron ser protagonistas, la seriedad de la pandemia, junto con la curiosidad de la gente han permitido que la mayoría de las personas corroboren la autenticidad de la información. Pero, ¿Qué es lo que la gente quiere saber?

Pues para empezar, las consultas sobre síntomas del dengue, casi han desaparecido de Internet. Quién quiere saber sobre fiebre amarilla, cuando el mayor temor del planeta es un virus. Al menos eso es lo que piensan los usuarios del buscador más grande del mundo, pues el 94% de las búsquedas son relacionadas con los “síntomas del coronavirus”, en contraste de un solo 6% a quienes les preocupa contraer la enfermedad transmitida por los mosquitos.

Quienes buscan más información

No obstante, los mexicanos tienen mayor curiosidad de preguntarle al señor Google acerca de “el folleto del coronavirus”, “dibujos del coronavirus”, “cómo cuidarse del coronavirus”; “qué es el coronavirus para niños”, además de “el coronavirus en nuestras vidas”, “Cómo prevenir el coronavirus” y por si fuera poco, dejaríamos de ser mexicanos si no le buscamos el chiste a la emergencia mundial, por lo que “adivinanzas sobre el coronavirus”, ya es una de las búsquedas más frecuentes, de acuerdo a Google Trends.

Por otra parte, en el periodo comprendido del primero de enero al 25 de agosto del 2020, las búsquedas sobre el COVID-19, alcanzaron su mayor pico en abril, cuando el gobierno de México informó que el periodo de confinamiento se se posponía en un plazo indefinido. De acuerdo con Google Trends, los países más interesados en saber sobre el SARS-CoV-2 en la semana comprendida del 23 al 29 de agosto del 2020, son Alemania, Nepal, Suiza, Austria y Uganda, mientras que los que menos consultas hacen al respecto son Vietnam, Filipinas y Malasia. México, se posiciona en el lugar 56 de 68.

No obstante, dentro de la República Mexicana, los usuarios de Google que más buscan sobre el tema, pertenecen a Baja California Sur, que acaba de cambiar de rojo a naranja en el semáforo de COVID-19, seguido por los usuarios de los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Aguascalientes.

Con respecto a las búsquedas de los aditamentos para la prevención el SARS-CoV-2, han ido variando a lo largo del transcurso del mes de agosto, aunque afortunadamente, solo se limita a las búsquedas realizadas en Google sobre el uso de las mascarillas, el correcto lavado de manos, así como el uso del alcohol en gel.