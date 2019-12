Qué difícil puede ser elegir un regalo: si es un perfume ¿qué aroma le gusta?, si es ropa ¿cuál es su talla?, si es un disco ¿qué le gusta? Pero hay veces, en las que las cosas no pueden ser más sencillas, y es el caso de los gamers. Si bien hay infinidad de juegos, consolas y marcas, si te toca o quieres hacer un gran regalo a un fanático de Xbox, no hay más de dónde elegir que estas 3 opciones que, te aseguramos, harán de sus fiestas, las más felices del mundo:

1. Xbox Live Gold

Esta membresía es como ‘la básica’. Te permite jugar en línea con tu suscripción Gold, es decir, te permite encontrar jugadores o grupos de jugadores en línea. Además, esta membresía te permite gozar de 2 a 4 juegos gratuitos al mes, y descuentos de hasta 50% o 75% menos en el Store de Xbox One.

2. Xbox Game Pass Ultimate

Esta es una membresía, y es un re-ga-lazo para cualquier usuario de esta consola. El Xbox Game Pass Ultimate incluye lo mismo que el Xbox Live Gold y es ideal tanto para novatos como para jugadores ya experimentados, porque te permite elegir y descubrir nuevos juegos, desde su catálogo con más de 100 opciones para consola y PC. Con esta membresía se puede disfrutar incluso los títulos de Xbox Game Studios el mero día de su lanzamiento, y nuevos éxitos como The Outer Wolrds y Age Of Empires II: Definitive Edition y más títulos por añadirse. También incluyen 10 juegos de las franquicias Final Fantasy, The Witcher 3: Wild Hunt, Yakuza 0, LEGO: The Ninjago Movie Videogame y muchos más. Una verdadera chulada. Acá te dejamos el link para adquirirlo.

3. Xbox Gift Card

Esta es una opción mucho más flexible, ya que no solo sirve para adquirir juegos. Como bien sabes, la consola de Xbox One es una que te permite reproducir películas, música y más. Con la Xbox Gift Card de $1,000MXN puedes adquirir juegos, paquetes de mapas, películas, programas de televisión, música, aplicaciones ¡y mucho más!

Ya lo sabes, si te tocó darle regalo al geek de la oficina, o tienes al pariente que no aparta la cara de su Xbox, con cualquiera de estas opciones la armas requetebien.