Sin duda WhatsApp es una de esas herramientas fundamentales para todos, no se hagan ya no concebimos nuestras vidas sin entrar a cada rato para leer nuestras notificaciones. A lo largo de los años la aplicación se ha ido modernizando y mientras siguen añadiéndole mejoras, más teléfonos se quedan sin el chance de poder utilizarla. Lamentablemente les tenemos noticias, pues los desarrolladores acaban de sacar la lista de todos los móviles en los que de plano ya no va a funcionar.

A partir del 31 de diciembre de 2019, los teléfonos que cuenten con el sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores quedarán completamente obsoletos, esto quiere decir que los afectados son directamente los Windows Phone y algunos modelos Samsung aunque no se confíen, porque también los iPhone que tengan iOS 8 o una versión pasada tendrán el mismo destino pero tendrán un mes más para poder respaldar todas sus conversaciones.

¿Y qué puedo hacer si quiero seguir utilizando WhatsApp?

En su página de preguntas frecuentes, WhatsApp ha dejado algunos consejos para que sus usuarios tengan la oportunidad de seguir utilizando la aplicación, aunque como todo hay algunas letras chiquitas que deben conocer. Para empezar han dicho que en cuanto sea el primer minuto del nuevo año el servicio de mensajería podría desaparecer (así como el aguinaldo), es por eso que deben tomar medidas a la brevedad.

En cuanto a la transferencia de datos, les debemos decir que de plano no podrán pasar de su teléfono a uno nuevo todo el historial de chat que tengan, sin embargo han dicho que puedes exportar tu información como si fuera un archivo adjunto y de ahí enviarlo a tu correo electrónico. Si le das click POR ACÁ encontrarás paso a paso qué es lo que debes hacer para que no se borre la enorme colección de memes que seguramente tienes, pero apúrense porque literal les quedan unas horas para lograrlo.