Luego de que se filtrara por accidente la fecha de lanzamiento, Samsung ha anunciado oficialmente su evento Unpacked, el cual se realizará el próximo 11 de febrero, a las 11 de la mañana, en San Francisco, California, y en donde la famosa marca presentará sus primeros modelos telefónicos del año.

Un video que se ha publicado en las redes sociales de Samsung, al parecer muestra dos teléfonos inteligentes que serán presentados el próximo mes. Uno de ellos, se rumora, es el Galaxy S11 y el otro, el Galaxy Fold 2, este último un modelo con pantalla plegable y que probablemente tendrá una forma de cuadrado cuando esté cerrado.

Aunque aún no se conocen más detalle sobre las novedades que podremos ver por parte de Samsung, medios especializados como Cnet, indican que algunas de las características del Galaxy S11 –o Galaxy S20 como se rumora, se llamará esta nueva generación– serían ser su red 5G (implementada desde el Samsung S10), un sensor de 108 megapíxeles (con zoom de 5x) para la cámara, memoria de 12 GB, una batería de 5,000 mAh y sensores de huella digital.

En el caso del Galaxy Fold 2, no se conocen muchas funciones para este nuevo teléfono, aunque lo único que se sabe es que estará más barato a comparación de su competencia, ya que su precio estará por debajo de los mil dólares (más o menos 19 mil pesos mexicanos), haciéndolo más accesible a todo el público de Samsung.

Por otro lado, TechRadar menciona que el lanzamiento del Galaxy S20 podría estar acompañado de los Samsung Galaxy Buds +, unos nuevos auriculares inalámbricos premium que buscarán hacerle competencia a los AirPods Pro de Apple. Y eso no es todo, ya que igual podríamos conocer otros nuevos modelos de la nueva familia Galaxy S20, tales como el Samsung Galaxy S20 (S11), Samsung Galaxy S20 Plus y Samsung Galaxy S20 Ultra.

Aunque en internet ya corren varios rumores de prototipos –basados en los rumores o información que se conoce hasta ahora– será hasta el próximo 11 de febrero cuando conozcamos lo más reciente de Samsung para este 2020. ¡No podemos esperar!

This is the Galaxy S11 rendering I made, based on the leaked information, don’t take it seriously, it’s just my imaginary. pic.twitter.com/CunwipElFP

— Ice universe (@UniverseIce) November 11, 2019