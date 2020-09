¿Consola económica? Microsoft revela la imagen y el precio del Xbox Series S

Las filtraciones son la pesadilla de la era digital, sobre todo de las empresas de tecnología que mantienen bajo llave sus proyectos más destacados… hasta que llega alguien a robarse la información y filtrarla para gusto (de algunos) de los usuarios. Eso pasó con la consola de Xbox Series S, pero para evitar que los hackers se llevaran el premio gordo, es que Microsoft decidió lanzar la imagen oficial y el costo.

A través de un tuit en su cuenta oficial, se anunciaron todos estos detalles: “¡Hagámoslo oficial! Xbox Series S | La nueva generación del Xbox más pequeño en la historia. $299 (ERP). ¡Pronto les estaremos compartiendo más detalles! Pronto. Es una promesa“.

su consola “económica” de nueva generación,

