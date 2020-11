¡Ghost Rider llega a ‘Fortnite’ y acá te contamos cómo conseguirlo!

Puede que el mundo esté de cabeza con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero la industria de los videojuegos no descansa y eso nos ha quedado claro en estos meses. Además de presentarnos consolas y títulos nuevos, algunos juegos que ya están completamente consolidados siguen presentándonos un montón de sorpresas y ese es justo el caso de Fortnite, quien agregó a uno de los antihéroes más queridos de Marvel, el temible Ghost Rider.

Como recordarán, a mediados de agosto llegó el Capítulo 2, Temporada 4 de este juego, que vino con noticias espectaculares. Entre ellas tuvimos que algunos de los más grandes personajes de la casa de cómics como Iron-Man, Wolverine, Storm, Mystique, She-Hulk, Doctor Doom y Groot estarían disponibles dentro del popular battle royal, pero aprovechando esta poderosa alianza decidieron incluir a Johnny Blaze.

Ghost Rider llega en medio de la Nexus War, una historia que se está desarrollando desde el pasado 27 de agosto y donde estas figuras de Marvel se andan dando con todo intentando detener al malvado Galactus, el devorador de mundos. No sabemos cuál será el futuro de este personajazo y cuál será su papel dentro de todo este conflicto, pero Epic Games nos dejó muy claro que para ganarlo tendrás que demostrar todas tus habilidades.

“No fue fácil para Johnny Blaze convertirse en el Vengador Fantasma (Ghost Rider si no te gusta traducir su nombre). Una maldición familiar, manifestaciones demoníacas y otros eventos malvados dieron lugar a la creación de este antihéroe ardiente. Los jugadores de Fortnite se enfrentarán con un camino diferente, pero desafiante, para obtener el atuendo de esta leyenda de Marvel: ¡competirán en la Marvel Knockout Super Series!”, dijo la compañía desarrolladora.

Resulta que para festejar la llegada del vengador de Marvel al juego, este 4 de noviembre a partir de las 5 pm y hasta las 8 pm hora del centro de México, arrancará la Copa Ghost Rider, que forma parte de las Marvel Knockour Series de Fortnite. Como su nombre indica, este es un torneo en el que deberás participar para poder ganar el skin del personaje y varias sorpresas más.

Todos los usuarios que deseen participar en la copa tendrán que unir fuerzas junto a otros dos compañeros y salir como el equipo victorioso dentro del campo de batalla. Para poder competir en esta copa, los usuarios tendrán que tener como mínimo el nivel 30 dentro del juego y tener activada la comprobación de dos pasos, si no tienen esto lamentablemente tendremos que decirles que de plano no podrán entrarle.

Sometimes the legends are true…🔥

→ Ghost Rider Cup feat. Marvel Knockout LTM

→ Trios

→ Nov 4

🏆 Ghost Rider Outfit

→ Mark your calendars, the next two in the series are on Nov 11 & Nov 18th!

🔗: https://t.co/EVn30UDQbX pic.twitter.com/lNT3xaBfGI

— Fortnite (@FortniteGame) November 2, 2020