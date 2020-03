Francia prueba dos mil moléculas para encontrar la cura contra el COVID-19

El ‘Institut Pasteur de Lille’ en Francia, ha concentrado un equipo de trabajo multidisciplinario entre virólogos, químicos, investigadores y profesionales de la salud entre otros, que se preparan para probar cerca de dos mil moléculas provenientes de todos los medicamentos existentespara tratar de identificar qué tipo de medicamentos existentes en el mundo son capaces de combatir el coronavirus COVID-19 y a partir de ello, iniciar un estudio que los lleve a un estudio clínico para desarrollar una vacuna.

Aunque varios ensayos clínicos comienzan a ver la luz en Francia, el estudio del Instituto intenta reducir el margen de error, probando mil 900 moléculas a la vez, provenientes de todo tipo de fármacos utilizados en humanos, con la esperanza de encontrar alguno que pueda disminuir la potencia del coronavirus, en caso de tener una respuesta positiva, les permitirá tener las armas terapéuticas para encontrar una vacuna, pero los científicos tienen una ventaja, al apoyarse en tecnología de punta.

“Tenemos la capacidad especial de poder probar moléculas en el virus gracias a los robots en un laboratorio de contención de P3, que es una instalación única y nos permite avanzar muy rápidamente en la observación de los efectos de las moléculas en estas células y el virus”, explica Benoit Déprez, director científico del Institut Pasteur de Lille.

Varios científicos alrededor del mundo, coinciden que la cloroquina, utilizada en los tratamientos para la malaria, ha mostrado cierta efectividad en el combate contra el COVID-19, de hecho, Donald Trump, pretende utilizarla como cura del COVID-19, en Estados Unidos, aunque algunos países no están de acuerdo. Mientras que por su parte, el equipo de trabajo en Francia, no se niega a probarlo como un posible tratamiento, pero será hasta después del estudio cuando puedan debatirlo.

“Se trata de identificar los medicamentos lo más rápido posible, entre los disponibles en el mundo, capaces de inhibir el virus, y comenzar un ensayo clínico en colaboración con los médicos”, explica Terence Beghyn, biólogo del Institut Pasteur de Lille. Para hacer esto, 1.900 células infectadas se pondrán en contacto in vitro con estas moléculas para verificar si estas moléculas son capaces de prevenir la entrada o multiplicación del virus.

Lo mejor, es que no tendremos que esperar mucho tiempo para saber los resultados, de acuerdo con el presidente del laboratorio ‘Apteeus’, donde se realizará el experimento, las pruebas para tratar de erradicar de erradicar el COVID-19, se realizan rápidamente y en menos de un mes, tendremos un veredicto. Mientras tanto, solo nos resta cruzar los dedos.