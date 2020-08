FreeFortnite: Te explicamos por qué Epic Games emitió una demanda contra Apple

¡Vaya día para el mundo del mobile gaming! Fortnite, de la desarrolladora Epic Games, le ha declarado la guerra a Apple oficialmente. Después de una serie de movimientos por ambas partes –que ahora les explicaremos a detalle–, el juego más popular del momento ha decidido presentar una demanda contra Apple después de que la empresa eliminara su aplicación de la App Store citando “conducta anticompetitiva”.

Empecemos por partes… Si eres un amante de Fortnite y del mundo del gaming, probablemente ya sepas por dónde va todo este rollo. Sobre todo al ver que las monedas virtuales para Fortnite –que seguramente compraste– aparecieron con un precio especial en estos últimos días. Pero si este no es el caso, es hora de conocer por qué Epic Games está demandando a Apple.

El origen de todo esto, y por lo que se le ha criticado fuertemente a Apple y Google con sus respectivas App Store y Play Store, es el sistema de comisiones que aplican por hacer uso de su plataforma. Cuando un desarrollador vende una aplicación o hace una venta dentro de su software a través de sus tiendas, se quedan ahí, tranquilamente, com el 30 por ciento de cada transacción.

Esto significa que por cada 100 pesos, 30 se van directito a Apple. Estas son sus reglas, y si quieres ser parte de su plataforma (la más grande del mundo), tienes que seguirlas. Pero esto no significa que para muchos desarrolladores sea justo. Los estudios creativos afirman que la ganancia no es para ellos comparativo al esfuerzo invertido.

Considerando esto, Epic Games habilitó un descuento permanente a la hora de comprar paVos –la moneda virtual usada en Fortnite– mediante una nueva opción de pago directo.

A través de la página oficial de Epic Games, se anunció que los jugadores tendrán la oportunidad de comprar los paVos saltándose el sistema de Apple. Esto, claramente viola las normas que establece la App Store.

Importándoles poco o nada, Epic Games ofreció la opción de comprar paVos con el sistema de la App Store, pero 30 por ciento más caros. Por ejemplo, comprar mil monedas cuesta 7.99 dólares a traves de Epic Games; sin embargo, cuesta 9.99 dólares a través del sistema de la App Store… ¿Por cuál se van ustedes?

“Actualmente, cuando se utilizan las opciones de pago de Apple y Google, cobran una tarifa de 30 por ciento, y no se puede aplicar la rebaja de precio de hasta 20 por ciento. Si Apple o Google reducen sus tarifas de pagos en el futuro, Epic te trasladará los ahorros”, escribió Epic Games en un comunicado.

Como era de esperarse, Apple respondió a la violación de su políticas como lo hubiera hecho con cualquier otra aplicación. Apple dijo en un comunicado a The Verge que planea trabajar con Epic para “resolver estas violaciones”, pero que no tiene intención de crear un “acuerdo especial” para la compañía. Aquí está la declaración completa de la empresa:

Para escalar las cosas a la Corte, y darnos de qué hablar por unos días o tal vez semanas, Epic llevó este asunto a términos legales presentando una demanda la tarde de este jueves 13 de agosto.

En la demanda, Epic Games dice: “Apple se ha convertido en lo que una vez criticó: el gigante que busca controlar los mercados, bloquear la competencia y reprimir la innovación. Apple es más grande, más poderosa, más arraigada y más perniciosa que los monopolistas de antaño”. Les dejamos parte de la demanda aquí y completa en este vínculo.

