Regreso a clases: ¿Qué debe tener una laptop para que se rife con las tareas?

El regreso a clases ya nos alcanzó de nuevo. Sí, parece que nunca nos dejó porque esto de la enseñanza virtual siempre tenía un imprevisto. Pero esto ya no es un simulacro, ahora sí vamos a tener que balancear la escuela presencial y la virtual, y ahí es donde salta la liebre, ¿a poco no? Y justo para eso necesitamos una laptop bien rifada, porque las clases virtuales no se irán a ningún lado, al contrario, irán agarrando cada vez más fuerza.

Acá te pasamos unas especificaciones que debes considerar, que si bien parecen de sentido común, el no tenerlas pueden ser un dolor de cabeza en la vida diaria porque… al parecer todas las laptops traen lo mismo, ¿no? Error.

Poderosa porque te gusta tener 20 pestañas abiertas

¿Eres de esos que corren para prender la compu y le urge que se prenda en 2 segundos, o de los que tienen el escritorio lleno de documentos, y tienes abiertas mínimo 10 pestañas y aparte estás viendo tu serie favorita? Entonces esto te interesa: necesitas un dispositivo que te permita iniciar sesión por reconocimiento facial, sí, sin necesidad de ingresar una contraseña a través de Windows Hello. Y ajá, obvio también una memoria RAM que te siga el paso. Una tipo la LPDDR4x de 32 GB te hará el paro sin broncas. Igual fíjate que tenga un procesador potente como el AMD Ryzen para que todo fluya tal y como lo necesitas. Acá te mostramos un ejemplo.

¡Mi compu no es compatible con esa conexión!

¿Te ha pasado? El típico “Necesito proyectar algo y no tiene entrada”… “Tengo un cd por acá, deja lo pongo en la compu…¡Ah caray! Las compus ya no traen unidad de disco”… (llora en posición fetal). Ajá… Mejor chécate que tu laptop tenga los puertos y entradas que realmente necesitas, como los puertos USB-C para conectarte a monitores, bases de acoplamiento, etc., y USB-A, el lector de MicrsoSDXC, puertos para teclados externos y conexiones básicas como las HDMI. Échale ojo a esta para que te des una idea.

¿No hay Wi-Fi? ¡Y ahora qué!

Si lo tuyo es usar de manera remota tu laptop en la escuela, la bilbioteca o si ya no estudias pero tu bendi usa tu compu para hacer tarea cuando está en casa de sus primos, entonces urge que tu dispositivo tenga LTE Advanced, justo para que en caso de que no haya Wi-Fi o el internet esté inestable en la zona en la que andes puedas seguir navegando en línea lo mejor posible. Acá hay una que cumple con el truco.

¿Tus videollamadas parecen de 1994? Checa tu HD

Te dirás a ti mismo: “No necesito HD porque ni prendo mi cámara” o tal vez pienses que todas las computadoras lo tienen. Sí, es posible que todas traigan una cámara de alta definición, pero siempre es mejor asegurarse, sobre todo porque ahora con la activa vida virtual que nos cargamos una buena cámara nunca estorba. Si realmente quieres videollamadas de calidad entonces busca una cámara frontal de 5,0 MP con video 1080p HD, y una trasera de 8,0 MP con autofoco y video 1080p Full HD.

Ahora si a tu bendi y a ti les encanta echar la reta de gaming, una resolución rifada es lo que necesitas. Una de 2736 x 1824 (267 ppp) es una excelente opción, chécate esta versión.

Busca una laptop que realmente se ajuste a tus necesidades

Esto es lo que debes tomar en cuenta como base, sí o sí para que tanto tú como tus hijos puedan trabajar sin broncas. Sin embargo, antes de actualizarla chécate cuáles son tus necesidades y a partir de ahí elige qué otras características extras se ajustan a tu forma de trabajo y estilo de vida. Por ejemplo, a nosotros los que traemos la compu para todos lados se nos hace mega funcional tener un dispositivo con un sistema de seguridad chido, tipo el Chip TPM de firmware que tiene protección de nivel empresarial con inicio de sesión por rostro de Windows Hello, algo que puedes encontrar en la línea Surface de Microsoft. ¡Muy rifado!

Y dicho todo esto te dejamos tarea: ¿Cuál Surface es la que mejor se adapta a tu ritmo?