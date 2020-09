Con fecha y sedes: Esto es todo lo que necesitas saber sobre The Game Awards 2020

La actual pandemia truncó la realización de diversos eventos -como festivales, conciertos y hasta competencias deportivas-, pero eso no ha impedido que diferentes organizaciones de la industria del entretenimiento lleven a cabo sus premiaciones. El mundo ya pudo presenciar la entrega de los MTV Video Music Awards, los Emmy y ahora el turno será para el universo gamer con The Game Awards.

El productor ejecutivo de dicha premiación, Geoff Keighley, reveló que el evento se llevará a cabo a mediados de diciembre próximo. Y eso no es todo: la organización de la premiación tirará la casa por la ventana pues transmitirá la ceremonia en streaming, desde tres ciudades distintas y a través de un montón de servicios de video que están por anunciarse.

The Game Awards desde distintos países

Si no eres tan afín al inicio del Guadalupe-Reyes y prefieres quedarte en casa (como se supone que sea durante la pandemia), este plan podría ser tu alternativa. El propio Geoff comentó a Variety que la ceremonia de entrega de The Game Awards se llevará a cabo el 12 de diciembre y la transmisión vía streaming se realizará desde tres sedes: Los Ángeles (Estados Unidos), Londres (Inglaterra) y Tokio (Japón).

Las locaciones recibirán un pequeño aforo de asistentes, pero aún así (casi) todo el mundo tendrá acceso a la ceremonia. La emisión se hará en definición 4k UHD a través de 45 plataformas globales de video (aún sin confirmar) y, además, el público online podrá interactuar con el evento desde redes sociales, desde plataformas de algunos videojuegos y en algunos de los principales servicios de transmisión.

El show debe continuar con sorpresas

Keighley dijo que debido a la pandemia, estaba dispuesto a realizar la entrega incluso desde su hogar. Sin embargo, la coordinación de The Game Awards –conformada por los varias de las principales compañías desarrolladoras de videojuegos– pidió buscar una solución para que el evento se llevara a cabo como de costumbre: con una ceremonia grande.

“La respuesta de todos fue como, ‘no, en realidad es muy, muy importante que lo hagamos este año’. Hagamos tres ciudades. Intentemos convertirlo en un gran momento para la industria”, dijo el productor.

La próxima edición contará con algunas sorpresas. Los organizadores entregarán un nuevo premio llamado ‘Premio a la Accesibilidad’ con el que se reconocerá a los desarrolladores de software y hardware que diseñan nuevas tecnologías para hacer que los videojuegos lleguen a más gente.

¿Los posibles nominados de 2020? Aún no hay candidatos oficiales

Geoff Keighley sabe que la pandemia, con todo lo que le ha costado a la industria del entretenimiento, no ha afectado sustancialmente la producción de videojuegos. El presentador incluso desde ahora menciona a algunos de los contendientes: Animal Crossing, The Last of Us Part II, Fall Guys, Ghost of Tsushima y posiblemente Cyberpunk 2077 (que saldrá el 19 de noviembre, por lo que la fecha aun le permite entrar a la premiación).

Sin embargo, el productor ejecutivo menciona que aún hay algunos detalles que deben afinar y que lamenta no poder anunciar oficialmente a algunos de los candidatos. “Lo que más me preocupa es que no tenemos grandes juegos para anunciar a los fanáticos y eso también es decepcionante”. A pesar de ello, dice Geoff que las compañías ya trabajan para postular a los candidatos y pronto habrá anuncios oficiales. Y tú ¿ya tienes a algún candidato en mente?.

