En las próximas semanas, en México y en varias partes del mundo, deberemos permanecer lo más que se pueda dentro de nuestras casas para evitar la propagación del Covid-19 o coronavirus, una pandemia que ha alcanzado a cientos de países e infectado a más de 180 mil personas. En algunos lugares como Italia, donde la crisis es más severa, los ciudadanos tienen estrictamente prohibido salir de casa, sólo para hacer lo esencial como comprar comida.

No pueden salir a dar un paseo, no pueden salir de compras, tampoco pueden ir a correr. Cosas que parecen cotidianas y esenciales en la vida, han sido restringidas por las autoridades. ¿Pero qué dicen de comprar uno de los videojuegos más esperados de este 2020? Para algunos, esto también es esencial, y es lo que ha sucedido con la llegada de Animal Crossing: New Horizons.

Este viernes 20 de marzo, llega a nosotros Animal Crossing: New Horizons, la quinta entrega principal que forma parte de la familia Dabutsu No Mori, término que significa “bosque de los animales”.

Como sabemos, por el tema del coronavirus muchas tiendas han cerrado por órdenes del gobierno; sin embargo, GameSpot dijo que no lo hará, ya que entra (según ellos) en la categoría de “negocios esenciales”, en los cuáles sólo están autorizados hospitales, farmacias, tienditas, gasolineras, lavanderías o cementerios. Todo esto de acuerdo con Polygon (vía Consequence of Sound).

Y parece que sí se lo tomaron muy en serio, pues las puertas de la tienda GameSpot de Boston, está abierta. Un lector que anda por allá, nos envió una fotografía de la fila de personas que están esperando la apertura de la tienda para adquirir su Animal Crossing: New Horizons. Lo más interesante de esta imagen, es que los que se encuentran en la fila guardan su respectiva distancia de un metro o más.

Ahora bien. Se ha desatado un debate respecto al tema y la autoproclamación de GameSpot de entrar en la categoría de esencial, y más cuando hay tiendas en línea para videojuegos. Lo que sí es un hecho, es que los videojuegos son una buena forma de entretenernos no sólo en una cuarentena como la de ahora, sino siempre, y desde la comodidad de casa… pero cada quién tendrá su opinión al respecto.

Como mencionamos, este juego llega hoy. Para todos aquellos que no sepan qué es Animal Crossing, acá les contamos un poco. Se trata de un videojuego protagonizado personajes en espacios llenos de antropomórficos ubicados en un pueblo o lugar específico. No hay ganadores ni misiones, lo que debes hacer es llenar de vida y cosas bonitas la ciudad, completar colecciones, arreglar tu casa.

Una de las características más definidas del juego, es el hecho de que se juega en tiempo real. Es decir, si es de noche cuando te conectas, en tu consola la ciudad es de noche, o si estás en enero en tu pueblito, es invierno.

Otra de las actividades que puedes hacer son:

–Sembrar árboles frutales (en tu pueblo hay una fruta autóctona y tienes que viajar por internet a otros pueblos para conseguir nuevas especies).

–Pescar (dependiendo la fecha del año y las locaciones como mares, ríos o lagos… hay cientos de especies y llenas un acuario).

–Encontrar fósiles (vas llenando un museo de historia natural).

–Atrapar insectos (funciona igual que los peces).

-Construir tu casa.

-En las últimas ediciones, hay un modo diseño que a través de códigos QR, puedes crear muebles y ropa únicos para tu casita y tu personaje.

–Coleccionas obras de arte reales que tienes que buscar.

–Platicas con tus vecinos, les haces favores y los haces felices.

Para Animal Crossing: New Horizons, el escenario será una isla desierta donde convivirás con algunos vecinos. Lo más probable es que también veamos a Tom Nook y los demás personajes de esta franquicia.