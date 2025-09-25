Lo que necesitas saber: Le teníamos muchas esperanzas a Ghost of Yōtei, pero ahora que lo probamos superó todas nuestras expectativas.

Regresamos al Japón feudal para liberarlo de los infames Yotei Six y es que finalmente llega Ghost of Yōtei al PlayStation 5, un juego que sabíamos nos iba a sorprender, pero no estábamos seguros de hasta qué grado.

¿Vale la pena o no? La respuesta es muy simple: sí, sí vale la pena, pero tenemos que platicarles todos los cambios que se hicieron para que este juego fuera aún mejor que su predecesor.

La implacable furia de Atsu

Ghost of Yōtei combina una historia de venganza intensa con una narrativa más ágil y misiones secundarias que influyen en el desarrollo del juego. La protagonista, Atsu, busca vengar la muerte de su familia enfrentando al clan Yōtei Six en un Japón feudal vibrante y muy detallado, con un mundo abierto lleno de actividades variadas que aprovechan el control DualSense.

Todo comienza cuando Atsu es testigo del asesinato de su familia a una corta edad. Los criminales la dejan clavada a un árbol, esperando que las llamas de su hogar fueran las encargadas de acabar con su vida; sin embargo, ella logra escapar y con el tiempo, se convierte en una feroz mercenaria con una sola idea en la cabeza: vengar a su familia.

Un poco de historia de Atsu // Foto: PlayStation

Es así como años después regresa a Ezu, la tierra que la vió nacer, solo para poder cumplir con su misión.

Poco a poco descubrirás que no está sola. Conforme vayas avanzando conocerás a muchos personajes que te ayudarán en tu misión y se convertirán en parte de la hermandad del lobo.

Parte del atractivo del juego es la libertad de escoger tu propio camino. Y es que, aunque el desenlace sea el mismo, tu puedes elegir por dónde empezar tu cacería. O sea, qué jefe es el primero que quieres eliminar y el orden en el que quieras seguirte con el resto. De hecho, tienes tanta libertad que —si por alguna razón sientes que el camino que estás siguiendo es muy complicado— puedes regresar a otra área, mejorar la habilidad de Atsu o de plano, iniciar con alguna otra de las historias.

Algo que llama mucho la atención son las regresiones al pasado de Atsu que profundizan en su historia y permiten encontrar pistas útiles. La diferencia con Ghost of Tsushima es que esta vez puedes interactuar con algunos de los escenarios de forma activa y hasta puedes encontrar ítems en el pasado que permanecen ocultos hasta el tiempo presente.

En lo general las misiones principales, es decir, las de la historia, tienen más acción que su predecesor pero, las misiones secundarias también van aportando a la trama y te pueden sorprender gratamente, así que si decides ayudar a otros personajes, no solo te estarás ayudando a ti mismo sino que tendrás un contexto más rico de la situación de Ezo y seguro que te llevas alguna buena recompensa.

Explora a tu ritmo en Ghost of Yōtei y descubre mil secretos

Podría sonar algo exagerado pero, de verdad que hay mil cosas que hacer en Ezo.

Conforme avanzas a una misión es posible que te salga al paso un pobre comerciante que está siendo atacado por ladrones. Si lo salvas seguro te revelará algún secreto, como la localización de un altar, una fortaleza ocupada por las fuerzas enemigas o unas aguas termales para incrementar tu energía. El asunto aquí es que, camino a alguno de esos otros lugares, seguro vas a encontrar a alguien más, y si los ayudas te saldrán más cosas por hacer y encontrar. A veces parece el cuento de nunca acabar.

Aunque claro, es precisamente esta enorme cantidad de eventos secundarios lo que te ayudan a fortalecer a Atsu y a darle ese valor agregado, con decenas de horas de juego adiciona:les.

Hablemos de las armas. Tienes tu confiable Katana, pero también obtienes la Yari, una lanza que te ayuda a mantener a los enemigos a distancia, tu fiel arco para atacar a la distancia sin ser detectado y hasta contando con explosivos para hacer daño en un área más grande.

En Ghost of Yōtei no te tienes que preocupar tanto por el honor, Atsu, al ser una mercenaria es mucho más permisiva con su estilo de combate, por que puedes decidir si quieres atacar de frente, por la espalda, cegarlos temporalmente o de plano arrojarles una bomba. Todo se vale y de hecho, así es más divertido.

A veces te puedes sentir rodeado, pero tienes muchas armas a la mano // Foto: PlayStation

Existen distintos tipos de situaciones de combate que vas a encontrar. Mientras exploras el mapa es posible que al paso te ataquen ladrones o Ronin en busca de tu cabeza, y son peleas que normalmente son rápidas de atender, aunque conforme avances los números de enemigos que te salgan al paso también irá incrementando. Si no te vuelves hábil, seguro acaban contigo.

Luego tenemos los combates “cerrados”, que son lugares como campamentos o fortalezas, que tienen muchos espacios para ocultarse y así, sorprender a los enemigos mientras están distraídos. Una de las ventajas de estos lugares es que no solo puedes esconderte, sino que además al ser detectado puedes correr por los techos de las tiendas, escabullirte entre las paredes y hasta cruzar de un lado a otro con tu gancho de acero para tratar de sorprender por otro lado.

El combate uno contra uno sigue siendo el alma del juego // Foto: PlayStation

Luego tenemos los duelos uno a uno que normalmente son contra enemigos importantes o jefes, estos duelos capturan toda la emoción del combate con espadas japonés y ponen a prueba tus reflejos no solo para atacar, sino también para defenderte y saber utilizar todas las armas que tengas hasta ese momento.

Una experiencia interactiva que sorprende

El juego ofrece unos gráficos excepcionales y una fotografía que te deja boquiabierto. No solo en la calidad de las texturas, también en el enorme cuidado que pusieron al crear esta parte del Japón antiguo. En comparación con su predecesor, aquí hay mucha más vida animal y vegetal así como más paisajes dignos de una fotografía aunque, siendo honestos, también hay algunos detallitos que nos quedan a deber como por ejemplo, la textura en las cascadas que parece de un juego de PS3.

Las cascadas necesitan una manita de gato // Foto: PlayStation

Además de la exploración y el combate, el juego ofrece otras actividades, como aprender nuevas canciones para tocar con el shamisen. También puedes dedicarte a la pintura, acampar, encender fogatas y cocinar. Otras opciones incluyen practicar herrería, tiro con arco recreativo y participar en apuestas.

La verdadera creatividad, y lo que demuestra el poder del control del PlayStation 5, radica en cómo participas en estas actividades. Para encender una fogata, usas el panel táctil para crear chispas chocando piedras y, luego, soplas lentamente con el botón R2 para que el aire encienda la madera. Al cocinar, utilizas los sensores de movimiento del control para mover la comida y evitar que se queme. Para pintar, usas tu dedo como un pincel sobre el panel táctil y sigues los trazos marcados; y para apostar, debes usar el botón R2 con mucho tacto para evitar que las monedas caigan de la mesa.

Así usas los controles del PlayStation 5 para sacarle provecho a todo // Foto: PlayStation

Otros detallitos que te vas a encontrar

Ghost of Yōtei es un gran juego, con muchas cosas por ver y hacer, pero tiene sus detallitos. Hay veces que el botón de acción no funciona bien o, no sabes que puedes interactuar con algún objeto hasta que te pegas demasiado en un ángulo específico. Hay texturas que dejan mucho que desear como por ejemplo las de los osos (tres pesitos más de diseño no le hubieran caído mal).

Lo que sí es que Ghost of Yōtei logra superar a su predecesor mejorando la jugabilidad, haciéndola más accesible y envolvente. La trama se pone bastante intensa y aún cuando hay partes donde sabes perfectamente lo que va a pasar, el poder ser parte de dichas escenas es bastante emocionante. Al final, es juego que si bien no es perfecto, logra con creces su cometido de ofrecer una experiencia mucho más cercana al videojugador, es más flexible y que recompensa de mejor manera tu esfuerzo.

Probamos el Ghost of Yotei y salimos sorprendidos // Foto: PlayStation

Si jugaste Ghost of Tsushima y te gustó, ten por seguro que Ghost of Yōtei te va a encantar ahora que, si piensas que su predecesor era un tanto cuadrado en la forma en la que presentaba la aventura, te sorprenderá la libertad que ahora tienes para decidir tu propio camino.