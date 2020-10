¡Aleluya! Google añade una función para que encuentres tus canciones favoritas al tararearlas

Siempre pasa que se nos queda una melodía pegajoza en la mente, pero no logramos recordar el nombre de esa canción o al artista. Vamos por ahí tarareando la tonadita, pero resulta frustrante cuando queremos escuchar ese tema y no tenemos ni idea de cuál para buscar y agregarla a la playlist. Pues ese ‘problemita’ de la vida ya tiene solución gracias a Google.

Durante el evento Search On, el gigante de internet reveló una nueva función con la que los usuarios podrán buscar esas canciones que tienen atoradas en la cabeza, esto sin la necesidad de cantar correctamente la letra o entonar a la perfección la melodía.

Google y su nueva función

El uso de la nueva función es bastante fácil en realidad. Basta con abrir la aplicación de Google o el Asistente de Google para comenzar la búsqueda de la canción. Puedes ir al ícono de micrófono y preguntar directamente a la aplicación “¿qué/cuál canción es esta?”. O luego de hacer clic en dicho ícono, te diriges a la parte inferior donde está la opción “Buscar una canción”.

Inmediatamente se desplegará un panel que te pedirá silbar, tararear o entonar la melodía -sin que sea perfecta- durante 10 o 15 segundos. La aplicación te arrojará una lista con las posibles canciones que estás buscando, así como el porcentaje de coincidencia entre tu tarareo y la melodía original.

¿Ves? ¡Bastante sencillo! Ya no tendrás que sufrir por no recordar esa canción que se te quedó pegada en la mente. Ahora no hay excusas que tus listas de reproducción queden incompletas. Por supuesto, la nueva función -que por ahí le han puesto el nombre ‘Hum To Search’- está disponible para iOS y en más de 20 idiomas de Android.

¿Cómo funciona?

De acuerdo con lo que Google explica, esta aplicación de reconocimiento funciona gracias a que una melodía es como una huella digital. El gigante tecnológico ha creado modelos de aprendizaje automático -algo así como la Inteligencia Artificial- para que el tarareo coincida con un patrón de huellos digitales/melodías determinados.

¿Esto que quiere decir? El modelo de aprendizaje transforma el audio que emitimos en el silbido o tarareo en una secuencia numérica que se encuentra en varias posibles canciones. Otro detalle importante es que el algoritmo de Google no se basa tanto en la melodía como tal pues elimina de su búsqueda en el sonido de instrumentos, tonos o timbres de voz. Solo busca patrones y secuencias de números.

La nueva función utiliza la tecnología de reconocimiento musical que el equipo de inteligencia artificial de Google lanzó en 2017. Este sistema ya se había implementado en las aplicaciones Now Playing en ese mismo año y en 2018 a través de Sound Search. La diferencia es que estas dos aplicaciones sí necesitan, por ejemplo, un extracto de la letra o la melodía precisa de la canción para identificar el nombre del tema y al artista. ¿Cómo ven?