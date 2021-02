¡Ándale!: Google promete que llegarán más de 100 videojuegos al servicio de Stadia en 2021

En 2019, Google le entró de lleno a la industria de los videojuegos con el lanzamiento de Stadia, su servicio de suscripción donde los gamers de hueso colorado pueden acceder a todo tipo de títulos. Y como cada año, la compañía se rifa con la inclusión de más a su catálogo.

Las cosas no han salido del todo bien para la plataforma en los últimos días, pero eso no quiere decir que haya que detener las sorpresas. El gigante tecnológico anunció que en este 2021 llegarán más de 100 videojuegos al servicio. Y sí: ya queremos que llegue a México todo el contenido (ojalá este año sea el bueno).

Google anuncia más juego para Stadia en 2021

Ya vamos a la mitad del segundo mes del año y las cosas lucen bien para los jugadores del mundo. De la mano de su servicio Stadia, Google recientemente anunció que incorporará más de un centenar de nuevos videojuegos a su plataforma y se ve que las cosas van a estar interesantes.

A través de su blog oficial, la compañía se mostró ansiosa y emocionada con la confirmación de los nuevos títulos que llegarán en este 2021, con la promesa que serán más de 100. Por ahora, Stadia ya adelantó nueve de los juegos que arribarán en la siguientes semanas y con algunas fechas ya establecidas.

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (Febrero 23), It Came From Space and Ate Our Brains (Marzo 2), FIFA 21 (Marzo 17), Kaze and the Wild Masks (Marzo 26), Judgment (Abril 23), Killer Queen Black, Street Power Football, y Hellpoint son algunos de los juegos que ya están listo para arribar al servicio de Stadia.

Así, Google seguirá expandiendo sus opciones dentro de la industria,. Por el momento, debemos recordarte que el servicio no ha llegado a México ni Latinoamérica, pero se espera que a lo largo de este año se anuncie su lanzamiento en el territorio. Esperemos de verdad que no tarde mucho porque luce tentador todo lo que se viene.

Ver en YouTube

¿Ya no harán sus propios videojuegos?

El anuncio de la expansión del catálogo de Stadia llega después de que Google hace unos días revelara el cierre de sus estudios en Montreal (Canadá) y Los Ángeles. En estas sedes, la compañía tenía pensado comenzar a diseñar sus propios videojuegos pues debemos recordar que, por ahora, el catálogo solo se compone de los títulos de otras desarrolladoras.

Según especificó la empresa, la decisión se tomó en función de que “crear videojuegos desde cero toma muchos años y una inversión significativa”, además de que el costo estaría creciendo exponencialmente respecto al presupuesto destinado al proyecto. Pues bien, como mencionamos, solo queda esperar más noticias sobre el servicio, su arriba a México y los nuevos títulos que se verán a lo largo del año.