A esperar, gamers: ‘Halo Infinite’ retrasa su lanzamiento hasta 2021

Algunos le han tirado con todo a la música, a las series y a las películas para alivianar su cuarentena. Pero muchos otros también han apostado por los videojuegos para matar el tiempo. Este año nos ha regalado muchas maravillas como The Last Of Us Part II y el anuncio de el PlayStation 5 y el Xbox Series X, pero no todo es risas y diversión. 343 Industries ha anunciado que Halo Infinite se retrasa y será lanzado hasta el 2021.

Halo Infinite es la apuesta más grande de Microsoft y Xbox Series X para competirle a la consola de Sony, sin embargo, se ha hecho oficial que su lanzamiento no será simultáneo con el de la nueva consola de Xbox.

Comunicado oficial y razones de su retraso

En una actualización de la desarrolladora para los fanáticos de Halo a través del Twitter oficial de la franquicia, del director del estudio, Chris Lee, reveló que hay múltiples razones para el retraso y la pandemia de COVID-19 en curso fue una de ellas.

“Nosotros (343 Industries) hemos tomado la difícil decisión de cambiar nuestro lanzamiento a 2021 para garantizar que el equipo tenga el tiempo suficiente para ofrecer una experiencia de juego de Halo que cumpla con nuestra visión”, comenzó el desarrollador en una declaración a los fanáticos.

“La decisión de cambiar nuestro lanzamiento es el resultado de múltiples factores que han contribuido a los desafíos del desarrollo, incluidos los impactos continuos relacionados con COVID que nos afectan todo el año”, continuó el mensaje.

Lee terminó la declaración declarando que “el tiempo extra nos permitirá terminar el trabajo crítico necesario para ofrecer el juego de Halo más ambicioso con la calidad que sabemos que esperan nuestros fanáticos”.

La decisión viene tras críticas de fans

La demora de Halo Infinite llega después de que durante semanas, fanáticos han criticado el juego después de la revelación inicial del juego en el Xbox Games Showcase. Después de que les llovió gacho, 343 Industries respondió que “aspectos de los comentarios han sacado a la luz nuevas oportunidades y consideraciones”.

A pesar del retraso de Halo Infinite, Microsoft ha asegurado que el lanzamiento de Xbox Series X sí se dará este año e incluso ha anunciado una ventana de lanzamiento para noviembre.

El reciente Xbox Games Showcase además de revelar la primera demostración de juego de Halo Infinite, también mostró una gran cantidad de otros títulos propios. Juegos como Psychonauts 2 recibieron nuevas imágenes, y se anunció que la serie Fable se reiniciará.