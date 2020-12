HomePod mini: Todo el sonido, privacidad y funcionalidad en un pequeño tamaño

Los asistentes virtuales están de moda y el HomePod Mini ha llegado a coronarse como uno de los mejores gadgets para nuestro hogar, por su precio, sonido y funcionalidad.

2020 es sin lugar a dudas el año de las bocinas inteligentes con asistentes de voz. No es que no existieran antes, vaya, todos llevamos años cotorreando con Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana y demás, pero si somos sinceros, la pandemia y el encierro aceleraron la expansión de las bocinas inteligentes por millones de hogares en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que hace que estos dispositivos sean tan atractivos?

Si estas pensando en comprar o regalar uno en las fechas navideñas, seguramente pensarás que todos son iguales o al menos muy parecidos. Vaya, al final todos sirven básicamente para lo mismo o cumplen con las mismas funciones. Pero en realidad, hay varios puntos que tomar en cuenta al momento de elegir una bocina inteligente, comenzando por el sonido.

El sonido del HomePod Mini

Sin lugar a dudas, el HomePod Mini es la bocina inteligente más potente de su categoría, pues con un tamaño de apenas ocho centímetros es capaz de ofrecer un sonido tan potente como nítido gracias a una guía de ondas acústicas que parten de la base, que se complementan con los radiadores pasivos laterales que son capaces de cancelar los rebotes o distorsiones. Si a esto, agregamos la presencia del chip S5 (que es el mismo con el que operaba el Apple Watch Series 5) nos encontraremos con un concepto que hasta hace algunos años parecía un sueño o lejos de nuestro alcance, y me refiero al audio computacional.

El Chip S5 permite que el HomePod Mini pueda procesar en tiempo real 180 veces por segundo el sonido que está emitiendo, ajustando así los agudos, los graves, y por consecuencia mejorando el volumen y el rango dinámico que ofrece. Si a esto agregamos el diseño esférico con el que el HomePod Mini ha sido diseñado, nos daremos cuenta que el sonido se emite en un rango de 360 grados, permitiéndonos llenar fácilmente cualquier espacio de nuestra casa u oficina. Además, permite sincronizar dos HomePod Mini en la misma habitación para disfrutar de un sonido estéreo para ver series, películas, música o videojuegos.

Siri te ayudará a controlar tu casa

Si de funcionalidad se trata, el HomePod Mini cumple a la perfección con la definición de ser un asistente virtual. Y es que, seamos honestos, muchas veces lo que se busca con estos dispositivos es automatizar ciertos procesos en nuestros espacios, ya sea desde apagar o controlar la intensidad de la luz de los focos, la temperatura o incluso, las alarmas con las que despertamos. En ese sentido, la integración del HomePod Mini con Home Kit es bastante simple y te permite controlar y coordinar absolutamente lo que necesites en tu casa, en las habitaciones que decidas y en los horarios que decidas. Por ejemplo, puedes programar que las luces de la sala se enciendan a las 6pm que empiece a oscurecer y se apaguen de forma automática a las 9pm que te vas a dormir. Lo mismo ocurre con las alarmas que puedes controlar para los diversos espacios de tu hogar e incluso, te permite elegir tu canción favorita de la librería de Apple Music para amanecer todos los días a la hora que desees.

Otra de mis funciones favoritas, es el intercom, que permite enviar mensajes de voz de una bocina a otra en diferentes partes de la casa. Podríamos decir que es una especie de walkie talkie que te permite enviar pequeños mensajes a una persona o habitación en específico, sin tener que andar gritando por toda la casa.

Privacidad

Pero tal vez lo más valioso (y personalmente, lo más importante) del HomePod Mini es la privacidad. A diferencia de muchas otras bocinas inteligentes o asistentes virtuales, los micrófonos del HomePod mini NO están activos de forma permanente escuchando todo lo que ocurre en tu casa, por el contrario, únicamente se activan cuando detectan el comando “Hey Siri”. Además, es el único dispositivo que no procesa instrucciones en la nube, es decir, no va y coloca tu información en un servidor, sino que todo lo hace desde el mismo dispositivo. Del mismo modo, la información de cada dispositivo no está asignada a tu Apple ID, sino a un identificador aleatorio, lo que impide que tus hábitos y búsquedas sean utilizadas para perfilarte.

¿El único bajón? El HomePod mini no es 100% portátil, por lo que siempre necesita estar conectado a la corriente eléctrica. La buena noticia, es que en la caja, si incluye el cargador de 20Kw y su hermoso cable trenzado con salida USB-C.

El HomePod mini ya está disponible en México, con un costo de $2,599 pesos.