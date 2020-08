Reseña de Hyper Scape: ¿Qué es lo que salió mal?

En PUSH THE BUTTON estamos preparando cosas para acompañar el lanzamiento de la nueva generación de consolas. No importa la consola que elijas, te tenemos cubierto. Síguenos en Instagram de una vez. Es gratis. Dale clic aquí. Ahora sí, checa nuestra reseña de Hyper Scape.

Hyper Scape fue uno de los secretos peor guardados por Ubisoft, a quienes de por sí tooodo se les filtra con mucho tiempo de anticipación, ya sabíamos todos de la existencia de este juego semanas antes de que lo anunciaran y encima el juego salió en el peor momento posible.

¿Por qué digo eso? Fácil.

Hyper Scape se estrenó en consolas justo en medio de todos estos escándalos: Toda la batalla de Fortnite vs Apple, el retraso de Halo Infinite, la confirmación de Xbox Series X para noviembre y más importante y horrible que todo eso: se lanzó poco después de que estallarán todas las acusaciones de acoso sexual y laboral dentro de Ubisoft.

Es decir, si te interesan los videojuegos, muy pero muy difícilmente tu atención estaba en Hyper Scape y si estabas [email protected] en Ubisoft, lo más seguro es que fuera por las peores razones (de las cuales ellos mismos son culpables); no por sus juegos.

Ok, sí, pero… ¿todo esto opacó un gran juego? No, ni eso. Hyper Scape es a lo mucho, un juego que se atrevió a cambiar la fórmula del ya muy gastado género Battle Royale y eso no quiere decir que la cambió para bien.

En un mundo donde Fortnite y Warzone son los reyes de este tipo de juegos, las ideas que Hyper Scape pone sobre la mesa son buenas en papel, si te las platican sin que hayas jugado, dirías “órale, se oye bien, sí lo pruebo”. Intentémoslo:

Hyper Scape es un battle royale donde, a diferencia de los demás, no ganas necesariamente siendo el último personaje de pie, la verticalidad del juego te permite crear estrategias diferentes. Además de que es un juego tan rápido que si encuentras a algún oponente muy poderoso, es factible que te escapes y tengas oportunidad de pelear más adelante. Las “mutaciones” le agregan más capa de estrategia porque te permiten tener habilidades especiales que puedes combinar con armas y crear un estilo de juego único. ¿Ves? Se oye como un juego que podría interesar a muchos.

Lástima que el juego no amarra por ningún lado y gran parte del problema es precisamente en los elementos dentro de los que quisieron innovar.

Puedes ganar siendo la última persona viva dentro del mapa, pero también puedes hacerlo si encuentras una corona dorada y logras que nadie te la quite durante unos segundos. La corona aparece hacia el final del juego, lo que ocasionó que muchísimas veces dentro de las partidas que jugué, los jugadores se escondieran hasta el final para tratar de hacerse con la coronita logrando que el juego fuera de aburridísimos minutos iniciales y un frenético y cortísimo final que no lo compensa.

El planteamiento del juego condiciona a que los jugadores elijan este camino y eviten el combate durante buena parte de las partidas. Sí, es una estrategia, pero no es una estrategia que aporte a la diversión del lobby en el que juegues.

Las armas son increíblemente débiles, lo cual convierte a los contrincantes en esponjas de balas a las que debes de vaciarles varios cartuchos de munición si quieres bajarlos. Esto choca con más de las innovaciones que trataron de implementar pues el hecho de que el juego sea tan rápido y tan vertical, hace que cualquiera con un poco de espacio pueda escapar de la batalla.

Nuevamente, el juego condiciona que te enfoques en un gameplay que te invita a estar escondido o escapando la mayor parte del tiempo en lugar de entrar en combate.

Las armas pueden subir de nivel si encuentras otras del mismo tipo y las “fusionas”, pero sólo llegando al máximo nivel (el nivel 5) notas una diferencia considerable a la hora del (muy poco frecuente) combate, lo cual convierte en una obligación subir tu arma pues la habilidad no te salvará y convierte todos los demás niveles en algo casi inútil.

Este título tiene la ventaja de que es free-to-play, es decir que puedes jugar gratis. Tal vez más adelante si Ubisoft lo considera necesario, puedan corregir estas cosas con parches, tal vez no.

Otra ventaja que le vemos a Hyper Scape es que puede tener el apoyo de la comunidad competitiva de Ubisoft que es muy grande y muy fuerte. Sólo miren lo que ocurre con Rainbow Six que a muchos años de su lanzamiento sigue siendo de lo más representativo en e-sports. ¿Será que Hyper Scape tiene futuro en esa escena?

Si no te has subido al tren de los battle royale a estas alturas del partido es porque tal vez no te gusten y Hyper Scape difícilmente cambiará eso.

Texto de Pablo Corzo para PUSH THE BUTTON.