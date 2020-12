Reseña de Immortals Fenyx Rising: Ubisoft cierra el año en grande

¿Recuerdan cuando parecía que Ubisoft no podía hacer nada mal? Pues este 2020 la compañía que alguna vez nos ofreció títulos legendarios como Rayman, Rainbow Six, Assassin’s Creed, Beyond Good and Evil

y muchos más, se ha visto atascada con una serie de malas decisiones y pésimas acciones hacia sus adentros como compañía. En ese mar de terribles momentos y en medio de una horrible pandemia, lograron lanzar 3 juegos de mundo abierto que honestamente, tienen los méritos suficientes para que en este momento hablemos de los interactivos sin tener que hablar de Ubisoft como compañía.

La primera vez que vimos a Immortals Fenyx Rising fue en la E3 de 2019, siendo uno de los juegos que menos atención e interés han generado, cosa que estamos seguros está por cambiar a partir de hoy que fue lanzado. En un año donde juegos como Cyberpunk 2077 y el mismo AC: Valhalla eran de lo más esperado, el juego que ahora reseñamos, es uno de los lanzamientos más divertidos que Ubisoft ha tenido en años.

Su escueto teaser no nos dijo mucho y hasta que pudimos probar un demo del juego hace unos meses, Fenyx Rising era todo un enigma envuelto en un velo de completa indiferencia. Durante las últimas semanas, jugamos una copia anticipada del juego que nos fue dada por Ubisoft con fines de esta reseña y realmente… da de qué hablar.

No nos gustan las comparaciones entre títulos, pero eso es algo difícil de evitar en Immortals Fenyx Rising: imagínense que agarran el combate de Darksiders 2, con un control a la Dark Souls y lo avientan a un mundo abierto a la Breath of the Wild, con una estética a la Fornite. Eso es Immortals Fenyx Rising.

Todos conocemos los mitos griegos

Esos mitos son la base para la historia de Immortals y nos vamos a ahorrar la historia de Zeus et al, lo único que nos interesa en ese sentido y para esta reseña es que Typhoon es un titán muy enojado y Fenyx tiene que derrotarlo de alguna manera.

Immortals Fenyx Rising es un juego de aventuras de mundo abierto al mero estilo de BOTW. La exploración es la mecánica central del juego, contando con un mapa lleno de cosas por desbloquear. Desde tesoros divididos en categorías (normales, custodiados y desafíos), hasta bóvedas donde encontraremos partes del trueno de Zeus. Si jugaste Breath of the Wild, pues básicamente los templos.

Para recorrer el mapa, usaremos las “Alas de Daedalo”, famoso inventor cuyo hijo voló muy cerca del sol. A pesar de ser un par de alas, Fenyx solo podrá planear, usando ráfagas de aire para recuperar altitud y continuar volando sobre los montes griegos. Claro, también podemos recorrer las planicies a pie, ya sea con nuestras propias piernas o con la ayuda de caballos, venados o pegasos que podremos domar. Todas estas acciones están ligadas a una barra de stamina como… en ese otro juego.

Además de estas cosas, encontraremos varios desafíos como carreras contra el tiempo, rompecabezas donde deberemos de activar pedestales y prender antorchas, así como arpas que nos darán tonadas que deberemos de recordar para usarlas en las lyras gigantes. Todo esto nos dará diferentes recompensas como cofres con armas, armaduras y gemas para mejorarlas.

Pero no todo es bonito y maravilloso, ya que Typhoon ha liberado a los monstruos mitológicos del Tartaro, infectando incluso a soldados y a los animales de la zona, como osos, leones y jabalís. Para defenderse, Fenyx usará los rápidos golpes de su espada (RB/R1) y los poderosos, aunque lentos ataques de su mazo (RT/R2), con el que podrá noquear a sus enemigos tras llenar una pequeña barra azul debajo de su barra de vida.

Obviamente, no podemos solo atacar, teniendo que bloquear los ataques de nuestros. No todos los ataque pueden ser bloqueados, estos se diferencian al brillar de rojo, teniendo que esquivarlos en su lugar. Tanto los bloqueos y los esquives ganan un bonus al usarlos poco antes de ser golpeados, generando versiones perfectas de ambos. Un bloqueo perfecto causará que la barra de noqueo se llene más rápido y causar daño al mejorarla. En el caso del esquive perfecto, este alentará el tiempo y nos hará invencibles por los 5 segundos que este dura, dejándonos dar golpes para aumentar nuestra contador de combos.

Entre más golpes demos sin recibir daño, los ataques de Fenyx bajarán más, por lo cual esquivar y bloquear son muy importantes.

Si esto no fuera poco, podemos hacer uso de habilidades divinas, las cuales son excelentes para causar grandes cantidades de daño a varios enemigos a la vez. Cada una usa nuestra barra de stamina y al principio del juego, usar solo una nos dejará vacíos, pero al ir mejorando nuestra resistencia, podremos usar varias habilidades de manera continua.

En un principio estas peleas pueden ser muy desafiantes, especialmente al encontrarnos a las versiones más poderosas de cada monstruo, pero con el tiempo se hacen repetitivas, ya que casi no hay cambios entre las diferentes versiones de enemigos, salvo por un movimiento más y ya, siendo el aumento de vida y defensa lo que los hace más “difíciles”.

Durante nuestras exploraciones, encontraremos diferentes tipos de plantas y hongos, con las cuales podemos recuperar vida y stamina. Por si solas sus efectos son muy pequeños, pero con la ayuda de varios calderos en diferentes locaciones, podremos hacer pociones con efectos mejores, mismos que podemos aumentar con ámbar que encontraremos en cofres.

Igualmente encontraremos ambrosías para subir nuestra barra de vida, así como los truenos de Zeus para subir el nivel de estámina en las bóvedas del Tartaro, dejándonos sobrevolar más tiempo el mapa o correr y escalar, así como monedas de Caronte para mejorar nuestras habilidades y magias divinas.

Vaya que te recomendamos mejorar todas tus habilidad pues existe algo llamado la “Furia de Typhoon”, evento que se desencadena tras desbloquear cofres, completar bóvedas; vencer jefes y completar misiones. Esto hará que el cielo se vuelva rojo y tentáculos y bolas de energía aparezcan, así como fantasmas de los héroes caídos, los cuales nos perseguirán hasta que nos alejemos bastante.

Aunque los venzamos, estos reaparecerán siempre que la furia de Typhoon se active, por lo que debemos de encontrar sus guaridas y pelear contra ellos. Tras vencerlos, esa zona ya no será afectada por la “Furia de Typhoon”.

Como podrán darse cuenta, Immortals Fenyx Rising parece una copia al carbón de BOTW, ya que cada mecánica tiene su símil en el juego de Nintendo. Lo que lo diferencia es su combate, el cual es un Hack’N Slash, pero el mismo nos recuerda mucho a los juegos de Darksiders.

La gran diferencia entre Immortals y todas sus influencias está en los elementos de personalización. Al iniciar el juego, deberemos de crear a Fenyx o más bien, usar las escuetas opciones de personalización para crear a un personaje diferente al de otros jugadores.

Personalización de armas y armaduras

Cada una tiene habilidades diferentes, como aumentar nuestro ataque si la barra de stamina está al 100%, mejorar el consumo de la misma, etc. Pero como siempre, hay diseños que se ven mejor que otros, haciendo que el cambiar de armaduras sea una decisión entre verse cool u optimizar a Fenyx.

Por fortuna, al desbloquear una nueva pieza de armadura (casco y todo lo demás junto), así como nuestras espadas y mazos, también desbloquearemos la skin de esa arma, pudiendo así cambiar su apariencia por la que más nos agrade.

En general es un juego divertido, pero claro que hay detalles negativos…

Como en todo juego de este tipo y especialmente en uno creado por Ubisoft, varios bugs y glitches pueden aparecer de la nada. Durante las horas que nos tomó terminar el juego, los glitches más recurrentes eran de audio y cosas muy menores, pero que claro que debemos mencionar.

Tampoco es la gran cosa, pero algo que siempre nos va a pesar y cada vez es más difícil de perdonar como jugadores y de justificar como desarrolladores… micro-transacciones en un juego que ya tiene un precio de entrada.

¿Recuerdan que mencionamos que el juego tiene un estilo visual muy parecido a Fortnite? Pues no sólo se ve como Fortnite, sino que también tiene micro-transacciones como la obra de Epic.

En el momento en que aparecen las opciones de personalización de las armas y armaduras, notas la opción de “Tienda” en el menú de inventario. Al entrar verás que hay paquetes de skins que solo pueden ser comprados con unas monedas in-game especiales, las cuales tienen un costo monetario real.

Esas mecánicas funcionan en juegos free-to-play. En este caso no es justificable, ya que Immortals Fenyx Rising tiene un precio de juego completo de 60USD. Ya sabemos que cada vez más y más desarrolladoras hacen esto, pero eso no lo hace correcto y desanima de sólo ver esa opción. Duele mucho decirlo, ya que el juego es bastante entretenido.

Conclusiones

La libertad de completar Immortals Fenyx Rising como uno quiera, es algo que solo se había visto en BOTW con éxito. Esto no es algo negativo, ya que como lo dijera Quentin Tarantino, “si le vas a copiar a alguien, cópiale al mejor”.

A pesar de ser un “Frankenstein” conformado por varios géneros y mecánicas diferentes, Immortals Fenyx Rising es un buen juego al cual no debemos dedicarle horas y horas por día para avanzar, haciendo que pasarlo sea algo sencillo y sin tantas complicaciones.

Sin embargo no crean que es fácil, ya que si solo pretenden seguir la historia, la falta de mejoras los pondrán en aprietos, haciendo que explorar sea necesario y gracias a la verticalidad del mapa, usar las alas es muy sencillo, siendo la mejor y más divertida manera de viajar.

En fin, ¿lo recomendamos? Sí, solo ignoren las micro-transacciones, ya que el juego tiene bastante contenido para desbloquear y para personalizar. Immortals Fenyx Rising ya está disponible para las consolas Ps4/5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch y PC.