Hace unos días, Nintendo nos sorprendió con el anuncio Hyrule Warriors: Age of Calamity, título que nos contará lo ocurrido antes del maravilloso Breath of the Wild, juego que vino a ser una bocanada de aire fresco al abarrotado género del mundo abierto. Gracias a los avances en la era del PlayStation 3 y Xbox 360, este tipo de juegos encontraron su lugar en el mundo de los polígonos, pudiendo al fin presentarnos inmensos mundos con cambios reales, en vez de pantallas que debían cargarse constantemente. Año con año tenemos muchos, pero muchos juegos de este tipo, con Assassin’s Creed Valhalla siendo el más esperado.

Pero Ubisoft no sólo nos mandará al mundo de los vikingos y asesinos, también daremos un paseo por los campo de la mitología griega… no, no con Kratos. Sino con Immortals Fenyx Rising.

Debido a la situación en la cual nos encontramos todos, se le perdió la pista y no supimos más… de pronto, Ubisoft le mandó un mail a PUSH THE BUTTON avisando que tenían un demo que podíamos probar. Ubisoft nos dio un par de horas para probar su nuevo título de mundo abierto llamado Immortals: Fenyx Rising, en donde tomamos el control de Fenyx, semidios que deberá de detener al Titán olvidado, Typhoon, quien ha regresado a causar caos en el mundo y busca vengarse de los dioses que lo encerraron en primer lugar.

Haciendo a un lado la historia, ¿qué tipo de juego es Immortals: Fenyx Rising? Bueno, ¿alguna vez se han preguntado cómo se vería una fusión entre el sistema de habilidades y movimiento de Darksiders 2, ataques a la Dark Souls y exploración a la Breath of the Wild? Como lo dijimos en un principio, el género de mundo abierto ha sido tan explotado que todos se parecen de una u otra manera.

Todos los sistemas y mecánicas existentes ya han sido usadas, y en el caso de Fenyx Rising éstas se sienten tan familiares que el juego se siente bastante genérico. A diferencia de la gran cantidad de juegos de acción, nuestros ataques se encuentran localizados en los botones superiores (los gatillos, pues) muy al estilo de la serie Souls, con LT (o símil) para apuntar nuestro arco y RB (o símil) para poder acceder a las habilidades que podemos asignar a los botones de acción, muy similar al sistema de combate de Darksiders 2.

Hablando de Dark Souls, tenemos una barra de stamina, la cual es consumida al utilizar nuestras habilidades especiales en vez de los típicos puntos de magia; ésta se rellena más rápido al usar ataques ligeros, dándonos un fluido sistema de combate. A pesar de todas estas opciones, en la porción que pudimos jugar; el combate es muy, pero muy básico, cada enemigo tiene ataques normales que podemos parrear, y los típicos ataques fuertes que sólo podemos esquivar, los cuales son obvios ya que brillan de rojo. Si los esquivamos poco antes de que conecten, los entraremos en un estado de slow motion que nos dejará meterles unos buenos sablazos por tres segundos. También tendremos encuentros con monstruos especiales, los cuales nos darán armas y armaduras, cada una con diferentes atributos y mejoras.

Un aspecto curioso del juego, es el sistema de personalización. Cada armadura tiene su propio diseño, pero nunca falta la que no se ve del todo bien, pero como es mejor que las demás, nos vemos en la necesidad de portarlas aunque no nos guste cómo se ve. Pues en Fenyx Rising podemos elegir si queremos el diseño original o el diseño de otra armadura, dejándonos decidir el look de Fenyx. Como todo juego de mundo abierto, la exploración es el punto más importante de Fenyx Rising y es donde Ubisoft se tomó la libertad de… pues sí, de copiar a otro juego.

Si pusieron atención a los primeros párrafos, ya saben para dónde va la cosa. Bien lo ha dicho Quentin Tarantino, si le vas a copiar a alguien, cópiale al mejor. Aunque el sistema de combate recuerda muchísimo a Darksiders 2, este se ha visto en muchos otros juegos que lo preceden, pero en el sistema de exploración sólo pensaron en alguien: Link. Una de las características de Fenyx es el uso de las Alas de Apollo, las cuales nos permiten planear. Sin embargo, estas alas parecen más un paracaídas, uno salido del mundo de Hyrule.

Al igual que en Breath of the Wild, el uso de las alas consume stamina, así que no podemos planear por siempre. Al igual que Link, Fenyx puede escalar casi cualquier superficie, usando su barra de stamina para trepar. También hay cuevas que recuerdan a los templos de BotW donde también tendremos recompensas para poder subir nuestro nivel de stamina. Y así hay muchas otras cositas que nos trasladan inmediatamente a aquel juego con el que se estrenó el Nintendo Switch.

Sin embargo, Ubisoft hizo bien su chamba, ya que la exploración no es tediosa, ¿ven? No hay nada de malo en inspirarse en otros juegos si lo hacen bien. Si le vas a copiar a alguien, asegúrate de que sea al mejor.

Aunque es muy pronto para decirlo de manera certera y este texto sólo es un preview, Immortals: Fenyx Rising es un buen juego de mundo abierto, uno que gracias a su sencillez es fácil y entretenido de jugar. En lo que esperamos por la secuela de Breath of the Wild, sin duda éste juego estará en nuestro radar.