¿A quién no le gusta echarse una reta en línea con sus amigos o, si de plano no tienes a tu crew disponible, armarse de valor y aventarse un battle royale solito? Y sí, súper chido ser parte de la comunidad gamer; pero, ya sea que juegues por ocio o si le haces al streaming, necesitas un equipo rifado que no te falle a la mera hora.

Es justo que para ofrecer eso y más, Intel® se lució y armó los Intel® Gamer Days, en los que además de gadgets, contará con un montón de actividades que hará a los gamers frotarse las manos. Este es el tercer año para México de Gamer Days y el quinto para Estados Unidos. ¡En esta edición 2022 hay 29 países participando en todo el mundo al mismo tiempo!

FOTO: Cortesía

¡¿Promociones, concursos y pizza temática?! Intel® Gamer Days se ve de lujo

Como mencionamos, Intel ® trae a México este evento que consiste en once días de “promociones, drops y transmisiones”. Esta celebración se llevará a cabo del 25 de agosto al 4 de septiembre. ¡Apúntale!

Entre las festividades encontraremos experiencias (transmisiones y entretenimiento), concursos y hasta podemos ordenar una pizza temática que representará los procesadores de Intel, ¡oh, sí! Pero, pa’ que no te quedes con dudas, checa toda la info acá.

Ajá, todo esto se ve muy chido, pero destacan las promociones en equipos gamer. Y pues, ASUS no se va a perder la fiesta y parte de su línea TUF hará acto de presencia.

FOTO: Cortesía

FOTO: Cortesía

Checa los equipos ASUS que traen promo para que armes las retas

Y es que justo una de las marcas que más disfrutamos a la hora de jugar es ASUS, que recientemente presentó sus nuevas laptops gamers con procesadores Intel® Core™ Intel de 12ª Generación que, además de chulas, son jaladoras.

Y es que como mencionamos, es muy importante contar con un equipo rifado para que no hagas corajes en tu momento de diversión. Por eso ASUS tendrá su línea TUF en promoción durante esta temporada, para que todos le entren al juego.

FOTO: Cortesía

ASUS TUF Gaming F15: Se ve increíble y corre rebien

Una de las laptops de la línea TUF es la ASUS TUF Gaming F15, que por cierto ¡es bellísima! Con Windows 10 (actualizable a Windows 11), pantalla de 15.6 pulgadas Full HD y teclado retroiluminado, esta laptop se ve IN-CRE-Í-BLE. Pero, porque las apariencias no son todo, también checamos sus especificaciones y están de lujo.

Cuenta con un procesador Intel® Core i5 a 2.5 GHz, tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti y 8 GB de memoria (expandible a 32 GB). Todo lo que necesitamos para que se armen las retas. Checa acá todas sus especificaciones y por acá te decimos cómo la puedes conseguir.

Ya te la sabes, Intel® Gamer Days y ASUS vienen con todo este siguiente par de semanas. ¡Toma nota, para que no te quedes fuera!

FOTO: Cortesía