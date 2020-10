5G, nuevos tamaños y precios: Esto es lo que debes saber del iPhone 12

Este martes 13 de octubre se llevó a cabo la segunda Keynote de Apple donde se revelaron más noticias en relación a sus dispositivos y las actualizaciones que integran para este 2020. El primer Apple Event, el cual se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre y de manera virtual, dio a conocer la nueva línea de Apple Watch Series 6 y los elementos de las nuevas iPads.

Y ahora es el turno del iPhone y los HomePods. Durante esta Keynote (también virtual) Tim Cook arrancó con el HomePod Mini. Después dio paso a lo que todos estábamos esperando. ¿Qué debemos saber del iPhone?

5G

El primer iPhone con 5G es el 12.

Para empezar a hablar de 5G, primero queremos definir de manera breve qué es y por qué es importante el anuncio de que los iPhones lo integrarán. El 5G es la quinta generación de tecnologías de comunicación inalámbrica o en palabras más simples, la conexión a internet que tomas desde tu celular o cualquier dispositivo electrónico.

La evolución de esta tecnología apunta a mayor velocidad a la hora de navegar en tus dispositivos sin que se hagan más lentas las funciones o herramientas mientras se cargan páginas, se envían mensajes o se ven videos… y no sólo videos, sino que estos estén en HD o su máxima calidad.

Tim Cook habló de que el 5G ayuda a descargar, subir, a la transmisión de videos en alta calidad, interactividad en tiempo real y más. Participa en la menor congestión de red incluso en zonas densamente pobladas. Y además, está el tema de ña privacidad y seguridad.

Verizon 5G Ultra Wideband: doble de velocidad de carga 200 mbps por segundo; enorme capacidad para estadios, venues, aeropuertos.

Tamaños y diseño del iPhone

El tamaño importa… en cuanto hablemos de dispositivos móviles. A lo largo de los años, los celulares se han hecho cada vez más planos, pero al mismo tiempo más grandes. Esto representa un problema para algunas mujeres y hombres, pues son complicados de manipular y guardar, por ejemplo, en la bolsa de un pantalón.

Y para aquellos que quisieran un tamaño más reducido, es que Apple lanzará el iPhone 12 Mini, el cual mide 5.4 pulgadas. Este dispositivo es el más pequeño que ha salido desde el SE, y el más pequeño con 5G. Integrará todos los elementos del iPhone 12 con dos cámaras.

Los tamaños son los siguientes:

5.4 pulgadas para el iPhone 12 Mini

6.1 pulgadas para el iPhone 12

6.1 pulgadas para el iPhone 12 Pro

6.7 pulgadas para el iPhone 12 Pro Max

Este último es el iPhone más grande que se ha lanzado al mercado. Así que este año las apuestas se concentraron en los dos extremos del tamaño de un iPhone: el Mini y el Pro Max.

En cuanto al diseño, los nuevos iPhones adoptaron una forma de bordes lisos y planos. ¿Recuerdan cómo antes del iPhone 6 las esquinas del dispositivo eran más cuadradas antes de estar un poco más redondas? Pues ahora volveremos, de alguna manera, a ese diseño como en el 4, 5 y SE.

Elementos del iPhone

Pantalla

Los iPhones anunciados en la Keynote de octubre de 2020, tendrán una pantalla OLED y con el display conocido como Super Retina XDR, el cual fue exclusivo del 11 Pro. El hecho de que se integren pantallas OLED y no LCD, se traduce en, precisión de pixeles mejores colores, más profundidad en los colores oscuros.

El brillo es de casi el doble. Una pantalla impecable que se protege con un vidrio mejorado: un material conocido como Ceramic Shield para potenciar la dureza. Es más duro que los otros vidrios y gracias al diseño, es más durable. Cuatro veces más probable que no se rompa.

A14 Bionic

El chip es nuevo: A14 Bionic, el más rápido en cualquier iPhone. Primer chip para smartphones con energía de 5 nanómetros que aumentan el rendimiento y la eficacia energética. La CPU es más rápida, 50 por ciento más rápida y en este mismo porcentaje es que los gráficos son más veloces.

Inalámbrico

MagSafe para el iPhone es el nombre de las mejoras para las cargas inalámbricas. Se adjunta a la parte trasera y por encima del case. Nuevo cargador para el iPhone y el Apple Watch. Estos son los nuevos accesorios que además se suman a un multicargador.

En la caja del iPhone ya no vendrán algunos elementos como cargador o audífonos para sumarse a una iniciativa ecológica por parte de Apple.

¿4 cámaras por detrás? No

Nuevo sistema de cámaras. Primer lente de 7 elementos para mantener nítida la foto. Menos granulados y brillantes. Aplica ajustes específicos a la imagen. El Night Mode es mejor porque la apertura captura más rápido la luz sin necesidad del flash.

El año pasado cuando se anunció que el iPhone tendría dos y tres cámaras en un mismo dispositivo, hubo toda una conversación sobre el futuro de esta característica y surgieron las preguntas: ¿Para 2020 con la próxima línea del iPhone se sumarían más cámaras? Hoy podemos decirles con seguridad que no. Siguen siendo una, dos y tres lentes.

Las mejoras en este aspecto vienen con el zoom. Para el iPhone 12 Pro Max el teleobjetivo será de 5X a diferencia del Pro con 4X. Eso deja al Mini y el iPhone 12 sólo con lentes de gran angular y ultra gran angular.

Línea Pro

iPhone 12 Pro con acero inoxidable en cuatro colores. Por supuesto que también integran el ceramic shield con los accesorios MagSafe, el A14 y los demás elementos del 12 y 12 Mini. Pero lo que lo hace destacar entre los demás es lo siguiente en cuanto a las cámaras:

Deep Fusion en las cuatro cámaras incluida la cámara frontal

Ultra Wide

Distancia focal de 65 mm

Cámara teleobjetivo

OIS

Nuevo sensor con pixeles más grandes con 87 por ciento de mejora en la luz

Elimina interferencias

Apple ProRAW: fotografía computacional

HDR video recording

Es la primera cámara en grabar en Dolby Vision HDR. Y además, se pueden editar en Dolby Vision desde el iPhone: captar, editar, compartir.

Escáner LiDAR para crear contenidos de realidad aumentada que funciona en fotos y videos. Mejor los detalles y el realismo de los colores. Permite mapear el lugar donde te encuentras.

Colores en el iPhone 12 y la línea Pro

Seamos honestos. Lo que más nos emociona saber sobre los nuevos iPhone, no son las características en la batería, el tamaño o incluso la cámara. No. Lo que más nos cautiva es la paleta de colores. Y este 2020 no podía ser la excepción con cinco nuevos colores para los cuatro nuevos modelos del iPhone 12.

Negro

Blanco

Rojo

Azul

Verde pastel

Para la línea Pro hay cuatro colores que les dejamos en esta imagen:

Costos

699 dólares para el iPhone 12 Mini

799 dólares para el iPhone 12

999 dólares para el iPhone 12 Pro

1099 dólares para el iPhone 12 Pro Max

Precios en México

iPhone 12 desde 22,499 pesos mexicanos

iPhone 12 Mini desde 19.999 pesos mexicanos

iPhone 12 Pro desde 27, 499 pesos mexicanos

iPhone 12 Pro Max desde 29,999 pesos mexicanos