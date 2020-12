Que empiece la cacería: ¡Kratos de ‘God of War’ llega a ‘Fortnite’!

Sin duda, Fortnite ha sido el alivio de muchos gamers en este tiempo de pandemia. El reconocido juego nos ha dado muchas sorpresas en este 2020 y como era de esperarse, el cierre de año debe ser espectacular. Por ello, Epic Games acaba de hacer oficial la llegada de un poderoso guerrero que querrás utilizar en seguida en tu próxima partida.

Directo desde Sony, el imponente Kratos de la franquicia God of War llega a la plataforma del battle royal para unirse a la búsqueda y romper algunos huesos. Y si el personaje es conocido por su furiosa manera de enfrentar a cualquier cantidad de Dioses Griegos y seres mitológicos, no nos imaginamos todo lo que podrá hacer en esta ocasión.

Kratos llega a ‘Fortnite’

Como mencionamos, Epic Games se ha encargado de darnos muchas buenas sorpresas a lo largo de este año con eventos musicales e inclusión de nuevas skin en Fortnite. Ya tuvimos la oportunidad de ver a varios superhéroes de Marvel unirse al battle royal y hemos tenido a artistas como Travis Scott rompiendo el juego con su show Astronomical.

Pues bien, por ahora ya es suficiente de superhéroes y cantantes porque es momento de incluir a un semi-dios listo para la cacería. Tanto Sony como Epic Games dieron a conocer hoy la inclusión de Kratos de God of War como el nuevo personaje disponible para el capítulo 2 de la temporada 5 del videojuego. Checa a continuación el majestuoso tráiler que se liberó para presentarlo.

Ver en YouTube

El personaje de Sony llegará como uno de los primeros cazadores en unirse al próximo capítulo del nuevo evento y vaya que lo ha hecho generando gran expectativa. “Tener a Kratos en Fortnite es algo de lo que hablamos por mucho tiempo, así que es especialmente gratificante ver que la colaboración dio frutos“, dijo Cory Balrog, director de GoW, en un comunicado emitido por Sony.

Capítulo 2- Temporada 5: Zero Point ya esta disponible desde el pasado 2 de diciembre, de acuerdo con el Twitter de Fortnite Status. POR ACÁ podrás encontrar todas las novedades y comenzar la caza. Mientras tanto, te platicamos a continuación qué incluye la skin de Kratos y cómo obtenerla.

Cómo conseguir al personaje de ‘God of War’

De entrada, no te alarmes porque para poder utilizar la skin de Kratos no es necesario realizar misiones o cumplir retos. Lo único que debes hacer es ir a la tienda de Fortnite: Battle Royale y comprarla. Lo mejor de todo: no es exclusiva de Sony, por lo que se podrá utilizar en otras consolas y plataformas.

Eso sí, debes tener en cuenta que si estás jugando desde un Playstation 5 sí podrás acceder una versión de Kratos que incluye una armadura dorada: la Armored Kratos Style. Igual, no es necesario cumplir retos o búsquedas para acceder al aditamento. (Lo sentimos, gamers de Microsoft).

Esta es la lista de objetos que están disponibles en la tienda online para que los puedas obtener (recuerda que los paVos son la moneda digital que se usa en Fortnite que se adquiere con dinero real. En México, un lote de 1000 paVos cuesta aproximadamente $192.00 pesos).

Objetos de Kratos en tienda online

-Lote de Kratos (incluye skin Kratos, accesorio mochilero Mimir, herramienta de recolección Hacha Leviatán, Ala delta Escudo del Guardián y el gesto Carga heladora): 2.200 paVos rebajado de 3.300 paVos si comprásemos todos los objetos por separado.

-Skin Kratos + Accesorio mochilero Mimir: 1.500 paVos.

-Herramienta de recolección Hacha Leviatán + Gesto Carga heladora: 1.000 paVos.

-Ala delta Escudo del Guardián: 800 paVos.