La mosca Deadpool y otros temerosos insectos bautizados con los nombres de superhéroes Marvel

Deadpool, Thor, Loki y Black Widow son algunos de los superhéroes más reconocidos del Universo Cinematográfico de Marvel Comics, cuyo legado ha trascendido más allá de las películas e historietas pues desde esta semana forman parte de los libros de ciencia y biología universal, gracias a la agencia de investigación científica del Gobierno de Australia (CSIRO) quién determinó bautizar con estos nombres a algunas de las 165 nuevas especies que han descubierto este año; un homenaje que también incluye a la mosca Stan Lee, en referencia al legendario creador del universo Marvel.

La mosca Deadpool es un Humorolethalis sergius que comparte características con el superhéroe que encarnó el actor Ryan Reynolds, con la pequeña diferencia de que esta diminuta mosca, es en realidad un insecto asesino que cuenta con marcas rojizas en la espalda, las cuales se asemejan a la máscara de Deadpool.

Los científicos del CSIRO también han explicado que el nombre de la Mosca Deadpool, ‘Humorolethalis sergius’, podría sonar como “humor letal”, pero en realidad significa “húmedo y letal”, en latín.

Sin embargo este no es el único insecto que ha sido bautizado con el nombre de algún otro superhéroe de Marvel, y una muestra de ello es la Mosca Thor, o habríamos de decir la ‘Daptolestes bronteflavus’, que se traduce del latín como ‘trueno rubio’ un claro tributo al Dios del Trueno, interpretado en el cine por Chris Hemsworth, y que se distingue por las manchas doradas y marrones claras en su cuerpo, las antenas y y cara recordando el pelo rubio de Thor y por supuesto los rasgos dorados de sus trajes.

