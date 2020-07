¡Nerdgasmo! LEGO y Nintendo podrían lanzar un set del legendario NES

A estas alturas del partido, podríamos pensar que LEGO no puede sorprendernos más, pues todo este tiempo y durante 2020 han anunciado sets increíbles. Desde aquellos que se enfocan en la construcción de autos de lujo, otras más inspirados en escenas icónicas de series y películas importantes para la cultura pop y hasta una impresionante línea de decoración, pero aún tienen guardadas algunas sorpresas para nosotros.

En marzo de este año, la compañía de juguetes danesa anunció que armaría una colaboración soñada por todos los geeks del mundo, pues lanzarían un kit de figuras inspiradas en el personaje más querido de Nintendo y en uno de sus títulos más importantes, Super Mario Bros. Poniendo lo mejor de los bloques de construcción y la tecnología de la empresa japonesa, ambos trabajaron en este proyecto nunca antes visto.

También puedes leer: ¡QUÉ BELLEZA! LEGO Y NINTENDO REVELAN NUEVOS SETS DE ‘SUPER MARIO’

Resulta que LEGO publicó a través de sus redes sociales un misterioso video. Se trata de un teaser de apenas unos cuantos segundos que acompañaron con un mensaje muy extraño: “¿Estás listo para jugar como nunca antes?”. En él apenas se alcanza a ver una televisión vintage –ya saben, con la antenota puesta para agarrar la señal–, dejando a todos con más preguntas que respuestas.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B

— LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020