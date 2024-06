Lo que necesitas saber: LignoSat es el primer satélite de madera que Japón lanzará en el espacio en el mes de septiembre y acá les contamos más sobre él.

El pasado 28 de mayo la Universidad de Kyoto y Sumitomo Forestry dieron a conocer que terminaron el LignoSat, el primer satélite artificial creado con madera y que en unos cuantos meses llegará al espacio. Pero, ¿por qué este dispositivo es tan importante?

No es sorpresa para nadie que los científicos lanzan satélites al espacio para diferentes propósitos (comunicación, para investigar, navegar en dicho lugar, etc.). Sin embargo, fabricarlos no sale barato y por eso siempre se hacen como objetos que no necesiten reparaciones o éstas sean mínimas.

Los satélites artificiales son importantes para saber más sobre el espacio. Foto: Getty Images

La universidad de Kyoto lanzará el primer satélite hecho de madera

La cosa es que nada dura para siempre y cuando los satélites dejan de funcionar, las leyes internacionales piden que estos dispositivos dejen de dar servicio y vuelvan a entrar a la atmósfera. Algo que contribuye en la contaminación del medio ambiente.

Al atravesar esta capa que rodea a la Tierra, los satélites desprenden varias partículas metálicas que quedan suspendidas en el aire y representan un riesgo para los seres humanos. Algo que la Universidad de Kyoto y Sumitomo Forestry buscan evitar.

Aunque también contribuyen a la contaminación ambiental cuando dejan de funcionar. Foto: Getty Images

Se trata del proyecto LignoSat, la cual busca disminuir el impacto ambiental de los satélites

Y es que pensando en esa problemática, la universidad y la empresa japonesa decidieron crear el proyecto LignoSat, un satélite que está fabricado con madera y cuyo objetivo es que se vuelva cenizas cuando tenga atraviese la atmósfera.

LignoSat es un satélite que está fabricado con madera de magnolia, la cual además de ser un material fácil de trabajar, también demostró ser un material más resistente a comparación de otros tipos de madera como la del cerezo y la de abedul.

La madera de Magnolia resulta ser muy resistente ante cambios en el espacio. Foto: Getty Images

“Se probaron tres muestras de madera y no mostraron deformación después de la exposición al espacio”, dijo el equipo detrás de LignoSat en mayo de 2023, donde detallaron que a pesar del ambiente extremo del espacio, la madera de magnolia no resultó afectada.

“Las pruebas confirmaron que no hay descomposición ni deformaciones”, como grietas, descascaramiento o daños en la superficie”, aseguraron los investigadores sobre LignoSat, satélite que además cuenta con un diseño único.

LignoSat será lanzado al espacio en septiembre. Foto: Noticias MBS (Youtube)

Y también conocer más características de la madera y cómo puede funcionar para misiones espaciales

El proyecto LignoSat está hecho con una técnica tradicional japonesa con la que no se necesitan tornillos ni pegamento especial. Además, cuenta con paneles solares externos y en unos meses más se irá al espacio con ayuda de un cohete de Space X, compañía de Elon Musk.

“Ampliar el potencial de la madera como recurso sostenible es significativo”, dijo el astronauta y profesor de la Universidad de Kyoto, Takao Doi, de acuerdo con el diario The Japan Times. “Nuestro objetivo es construir hábitats humanos utilizando madera en el espacio, como en la Luna y Marte, en el futuro”.

El astronauta Takao Doi. Foto: Getty Images

LignoSat será lanzado al espacio el próximo mes de septiembre

La misión de LignoSat, durante los 6 meses que pase después de llegar al espacio, es dar información sobre la madera: su deformación, la temperatura que tenga, el geomagnetismo y cómo afecta o ayuda en el rendimientos de los equipos electrónicos.

Con los datos que envíe, la Universidad de Kyoto podrá desarrollar un segundo satélite, LignoSat-2, mientras que la compañía Sumitomo Forestry podrá entender cómo la madera se desintegra y así trabajar en una solución para hacer de este material uno duradero para sus propósitos de construcción. ¿Qué tal?

