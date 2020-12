‘Look to Speak’: La app más inclusiva de Google que escribe con solo mirar el teclado

Dicen por ahí que hablando se entiende la gente, pero desafortunadamente ni toda la gante puede hablar, ni todos dominamos el lenguaje de señas. Pero, eso se acabó. Pensando en todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad sensorial, como discapacidad táctil, de movilidad o dificultades para expresarse verbalmente, Google creó ‘Look to Speak’, la app inclusiva que escribe con tan solo desplazar la mirada por el teclado y lector de pantalla para que sus ideas se escuchen alto y así puedan interactuar con otras personas.

Esta tecnología de asistencia, es parecida a la que utilizaba el actor Christopher Reeve o el físico Stephen Hawking, aunque no tan avanzada. No obstante, esta nueva app no le pide nada, siendo accesible, fácil de utilizar y totalmente gratuita, siendo parte del Proyecto ‘Experiments with Google’, compitiendo con aplicaciones de comunicación alternativa como ‘Irisbond’ y ‘Tallk’ de Samsung.

¿Cómo funciona?

Sin embargo, ‘Look to Speak’, promete ser la más completa al no necesitar de más herramientas u otro tipo de accesorios adicionales más que la pantalla del Smartphone o el ordenador. Además, es muy fácil de utilizar, basta con descargar la app y empezarla a comunicarse con los demás. En la pantalla principal, los usuarios encontrarán un menú principal, en la cual solo se requiere que desplacen la mirada por el lado izquierdo, donde pueden seleccionar algunos temas de conversación, mientras que del lado derecho, encontrarán algunas de las frases más utilizadas. En su defecto, las personas también pueden desplazar la mirada por el teclado de la aplicación para escribir con los ojos lo que están pensando mientras que el lector de pantalla comienza a funcionar en automático en cuanto se termine la primera oración.

Nuevas posibilidades

Richard Cave, desarrollador de la app y también, terapeuta de lenguaje en la última década, señala en el sitio oficial de Google que ‘Look to Speak’, está inspirado en las tecnologías de asistencia que detectan el movimiento ocular, con el objetivo de ponerla al alcance de todos, para que todas las personas del mundo se puedan expresar.

“A medida que los dispositivos móviles se vuelven más ubicuos y poderosos, con tecnologías como el aprendizaje automático integradas en ellos, he pensado en las formas en que los teléfonos pueden funcionar junto con las tecnologías de asistencia. Juntas, estas herramientas pueden abrir nuevas posibilidades, especialmente para las personas de todo el mundo, que ahora podrían tener acceso a esta tecnología por primera vez”, asegura Cave.

Idealmente, la aplicación puede ser utilizada como herramienta de comunicación para personas mudas, con tetraplejia, con discapacidad física o motriz, así como para todas aquellas que tienen dificultades para hablar, incluso hasta los más flojos la pueden utilizar, lo importante es que den a conocer sus ideas, pensamientos e incluso, hasta necesidades.

Lo mejor, es que el equipo de Google comenzó a desarrollar la app durante los primeros meses del 2020, pero gracias a la pandemia, los tecnólogos pudieron concentrarse en terminarla. De tal manera que ‘Look to Speak’, ya está disponible para su descarga en los sistemas operativos de Android, a partir de la versión 9. Así es que prepárense, que los queremos escuchar.