El futuro es hoy: Microsoft lanzará una aplicación para jugar sin la necesidad de un Xbox

La industria de los videojuegos está en constante evolución, muchas de las empresas más importantes del mundo quieren adelantarse a la competencia presentando proyectos ambiciosos. Sin embargo, en la actualidad Microsoft está mirando al futuro, porque ahora andan preparando un servicio un tanto similar a Netflix en el que no será necesario tener la consola de última generación para jugar como si no hubiera un mañana.

Hace unas semanas, la empresa de Bill Gates soltó la beta de una plataforma llamada xCloud. En aquel momento no estaba muy claro lo que querían conseguir con esto, pues ya tenían Xbox Cloud Gaming, el cual te permite acceder a un catálogo enorme de videojuegos los cuales pagas a través de una suscripción mensual. Pero ahora, por fin entendemos cuáles son sus planes, que sin lugar a dudas vienen para revolucionar el mundo gamer.

Microsoft le apuesta al futuro con una app ambiciosa

Este 10 de junio y en un comunicado de prensa, Microsoft anunció que está trabajando en una aplicación de Xbox para televisiones inteligentes, con la que buscarán integrar la experiencia de Game Pass y xCloud sin la necesidad de conectar una consola. Esto funcionaría como un servicio de streaming y solamente bastará con tener un mando e internet para empezar a jugar los títulos y lanzamientos más importantes de la compañía.

Para esto, la empresa anda colaborando con algunos fabricantes de televisores como Samsung, para que en cuanto compres tu pantalla puedas empezar a disfrutar de esta maravilla. Por si no fuera suficiente, también confirmaron que crearán unos dispositivos similares al Chromecast y o los Fire TV Stick de Google y Amazon para todos aquellos que no cuentan con una tele tan moderna o que no tengan la app nativa de Xbox.

Sin embargo, parece que las televisiones y dispositivos no son los únicos lugares a los que Microsoft quiere llevar xCloud. De acuerdo con CNBC, en abril la empresa comenzó a ofrecer Xbox Cloud Gaming a algunos usuarios a través de un navegador web en iPhones, iPads y PC, pero no pudo lanzar una aplicación móvil propia para juego en la nube en los dispositivos de Apple debido a una disputa sobre las políticas de la App Store.

Todavía falta que confirmen precios y fecha de lanzamiento

Hasta el momento, Microsoft no anunció como tal la fecha de lanzamiento ni precios tanto de la aplicación como de los dispositivos, aunque se espera que en los próximos meses terminen de confirmar todos los detalles de este proyecto que sin duda emociona y mucho, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues al parecer este será el futuro de la industria a corto y mediano plazo, donde no necesitaremos comprar el nuevo Xbox.

Con este movimiento de xCloud, la compañía de Bill Gates busca competir directamente con Luna y Stadia, dos servicios que ya llevan un buen rato en el mercado ganando terreno y siendo referentes en cuanto a dispositivos de streaming, demostrando que ampliarán su modelo de negocio y no se limitarán a lanzar consolas de última generación, ¿ustedes qué dicen? ¿se comprarían este aparato para jugar en su casa?