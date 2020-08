Microsoft muestra su apoyo a Epic Games en la demanda contra Apple

Hace poco más de una semana, nos enteramos que Epic Games –el estudio desarrollador de Fortnite– y Apple, se declararon la guerra en términos legales. Ahora, un tercero se suma a la conversación para mostrar dónde se sitúa en la pelea que puede definir el futuro del mobile gaming y de millones de estudios desarrolladores. Microsoft, ha puesto la mano en el hombro de Epic Games, apoyándolo en la demanda contra el imperio de Steve Jobs.

Fue el domingo 23 de agosto que el gigante tecnológico presentó una declaración en apoyo de la orden judicial de Epic Games contra la medida de represalia de Apple para excluir al desarrollador de su Programa de Desarrolladores. Sin meterse mucho en la bronca que involucra la App Store, Microsoft se metió en la eliminación de Epic Games del programa amenazaría a un número considerable de desarrolladores que usan Unreal Engine.

“Negarle a Epic el acceso al SDK de Apple y otras herramientas de desarrollo, evitará que Epic admita Unreal Engine en iOS y macOS, y colocará a Unreal Engine y a los creadores de juegos que están construyendo y pueden crear juegos en él, en una desventaja sustancial”, dijo la declaración de Kevin Gammill, gerente general de experiencias de desarrolladores de juegos de Microsoft.

También puedes leer: #FREEFORTNITE: TE EXPLICAMOS POR QUÉ EPIC GAMES EMITIÓ UNA DEMANDA CONTRA APPLE

“Incluso la incertidumbre acerca de la capacidad de Unreal Engine para continuar admitiendo iOS y macOS hará que sea menos probable que Microsoft (y, creo, otros creadores de juegos) elijan Unreal Engine para sus proyectos”, finalizó.

La declaración fue compartida por primera vez en Twitter por el director de Xbox, Phil Spencer, quien también señaló que “garantizar que Epic tenga acceso a la última tecnología de Apple es lo correcto para los desarrolladores y los jugadores”. Te dejamos su tweet y la declaración completa de Gammill a continuación.

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx

— Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020